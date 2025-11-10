Nadie valoró más que la colegial Josefina Zeballos en el grupo B

Josefina Zeballos, en el partido contra el Cortegada Germán Barreiros

Aunque la Federación Española de Baloncesto (FEB) concede un solo MVP semanal de la Liga Femenina 2, a pesar de que la tercera competición está dividida en dos grupos de 14 equipos, en el B la mejor de la jornada seis fue una jugadora del Maristas, Josefina Zeballos, con 34 créditos de valoración.

La uruguaya registró 28 puntos (7 de 10 en tiros de dos, 4 de 6 en triples y 2 de 2 en libres), 5 rebotes, 2 asistencias y 2 balones recuperados en 28 minutos en pista en la clara victoria (84-63) en el derbi gallego con el Cortegada.

Como curiosidad, un equipo del grupo B, el Força Lleida, sumó cuatro créditos menos que Zeballos en la derrota por 53-48 en la visita a la cancha del Barakaldo.

La segunda mejor valoración del grupo B, 31 créditos la firmó Leyre Vindel, del Ibaizabal. La tercera, otra jugadora del conjunto coruñés, la argentina Brenda Fontana, 26 créditos, fruto de 20 tantos (7 de 12 en tiros de dos, 1 de 2 en triples y 3 de 4 en libres), 4 rechaces, 3 pases de canasta, 3 tapones y 5 faltas recibidas.

El MVP se lo quedó una jugadora del grupo A, Yaiza García, del Magectías canario, que acumuló 38 créditos en la pista del Andraitx, donde registró 23 tantos, 11 rechaces, 4 pases de canasta, 2 tapones y 5 faltas recibidas.

La segunda valoración más alta de dicho grupo fue de 28 créditos, los que acumularon dos jugadoras del Gran Canaria, Mama Doumbia y Lala Toure.