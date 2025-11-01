Maristas cae por primera vez esta temporada ante ADBA (69-63)

Una acción del partido entre Maristas y Manresa Javier Alborés

Tras cinco jornadas de Liga Femenina 2, llegó la primera derrota de Maristas esta temporada. El equipo colegial consiguió irse con ventaja al descanso, pero se le atragantó la buena defensa asturiana en la segunda mitad. En los minutos finales el equipo herculino reaccionó, pero fue demasiado tarde y terminó cayendo por 69-63 en una jornada que deja el liderato del grupo B compartido por cinco equipos.

Empezó el partido con muchas imprecisiones por parte de ambos equipos, que cometieron varias pérdidas antes de que se pudiera ver la primera canasta por medio de Ugochukwu a los dos minutos de juego. Fue un inicio de choque complicado para Maristas, que no estaba siendo capaz de plasmar su habitual ritmo alto de juego sobre la pista ni de encontrar lanzamientos fáciles.

A las dificultades ofensivas se sumó el gran arranque de Noemi Ugochukwu, que anotó nueve de los once primeros puntos del ADBA. Las salidas a pista de Andrea Porri y Nevena Dimitrijevic supusieron un sople de aire fresco en el ataque de Maristas, pero las coruñesas no terminaron de carburar y terminaron el cuarto por debajo en el marcador: 18-11.

Salió mejor Maristas al segundo cuarto, consiguiendo acercarse en el marcador con cinco puntos de salida de Josefina Zeballos, pero el ADBA respondió con un parcial idéntico. El partido se animó en cuanto anotación en los siguientes minutos y, tras el 27-21, Fer Buendía pidió su primer tiempo muerto del encuentro para modificar cosas sobre la pista.

Le sentó bien el paso por el banquillo al equipo colegial, que consiguió su primera ventaja del encuentro con un parcial de 0-7 liderado por Brenda Fontana y Ana Jiménez. Un tramo en el que Buendía decidió jugar con sus dos bases al mismo tiempo, uniendo a Nuria Ríos y Nevena Dimitrijevic sobre la pista para irse al tiempo de descanso con ventaja de 30-31.

Atasco

Empezó igualada la segunda mitad, con un par de intercambios de canastas que lideraron a un parcial de 5-0 que puso a las locales con tres puntos de ventaja y forzó el tiempo muerto de Buendía. ADBA se puso en zona, un cambio de defensa que hizo sufrir a Maristas a nivel ofensivo. También lo hizo en la pintura Esther Sevilla y desde el arco Taylor Janssen, que firmaron un gran tercer cuarto para dejar por delante a su equipo 52-46.

La salida del último cuarto no le gustó a Fer Buendía, ya que pidió tiempo muerto después de minuto y medio, cuando las locales estiraron su ventaja hasta los nueve puntos con canastas fáciles. A Maristas se le seguía atragantando la zona rival y las asturianas superaron los diez puntos de ventaja a falta de siete minutos para el final del encuentro.

También estaba teniendo problemas Maristas defendiendo el rebote en su propio aro, por lo que su entrenador decidió jugar con sus dos pívots al mismo tiempo para tratar de controlar las capturas ofensivas del rival. La defensa asturiana en la segunda parte fue muy buena y, encima, Maristas parecía negado de cara al aro, errando lanzamientos fáciles para reducir la ventaja.

El equipo colegial hizo una última intentona, pero fue demasiado tarde para la reacción y terminó cayendo por 69-63. Un resultado que supone la primera derrota de Maristas esta temporada, que se queda con cuatro victorias y una derrota en su casillero. También perdió Cortegada, que era el otro equipo que quedaba invicto en el grupo B. Dos marcadores que dejan una estampa curiosa en la clasificación, con hasta cinco equipos igualados en el primer puesto: Maristas, Cortegada, ADBA, León y UE Mataró.