Los fichajes ya deciden para Maristas

Sofía Arcos, Josefina Zeballos y Brenda Fontana Archivo El Ideal Gallego

Maristas ha empezado la temporada 2025-26 como un tiro. El equipo coruñés lidera el grupo B de Liga Femenina 2 con tres victorias en tres encuentros y una diferencia de puntos de +46 a su favor. La puesta en escena fue inmejorable, con un 97-65 contra Tarragona. Los otros dos triunfos, 69-71 contra Boet Mataró y 66-54 contra Manresa, fueron más sufridos.

Buena parte de culpa del buen momento colegial lo tienen las nuevas incorporaciones de esta temporada. El proyecto ha sido continuista, pero ante las salidas de jugadoras importantes como Marina Feijóo, Solo Amusan o Nia Daniel, el club tuvo que acudir al mercado en busca de refuerzos de calidad que completaran una plantilla que venía de quedarse a pocos minutos del ascenso a Liga Challenge.

Para eso llegaron Josefina Zeballos, Brenda Fontana y Sofía Arcos al primer equipo, además de Marta Rivas al filial de Primera Nacional. Las tres están siendo jugadoras destacadas en este inicio de temporada para el equipo colegial. Josefina Zeballos promedia 16,3 puntos por partido, el mejor dato del equipo y el cuarto mejor de todo el grupo B, tercero si solo se tiene en cuenta a jugadoras que hayan disputado todas las jornadas. “El otro día jugó con un golpe, pero es una chica que tiene puntos y que está demostrando que le cuesta poco acoplarse. Entiende el juego y lo que queremos, que es correr mucho, jugar a toda velocidad”, explica sobre la uruguaya Pablo Quintáns, segundo entrenador de Maristas.

Zeballos está especialmente acertada con los lanzamientos de dos puntos (57,1%) y de tiro libre (83,3%). Desde el triple está sufriendo un poco más, con un 29,4%, pero ya dejó su seña de identidad durante la victoria en Mataró, donde fue clave con 23 puntos, entre ellos los dos que pusieron por delante a Maristas a falta de pocos segundos.

Sofía Arcos llegó desde la Primera Nacional andaluza, donde fue una de las jugadoras más destacadas de la competición. En su primera experiencia lejos de su Málaga natal está promediando, hasta el momento, 10 puntos, 5 rebotes y 1 robo de balón con unos grandes porcentajes: 50% en triples y 55,6% en tiros de campo. “Está aportando en lo que sabe aportar, que es importante. Si le suma ya encima el acierto exterior, que está en un 50%, pues maravilloso. Sabe aportar, sabe jugar muy bien sin balón, sabe jugar muy bien con balón, es muy dura atrás... Cuando una jugadora defiende duro y es dura defendiendo, en esta liga nunca va a desentonar. Si a eso le suma que sin balón sabe jugar bien, que corre bien la pista, rebotea y encima mete de fuera, pues ya pasa a ser jugadora casi importante de la liga”, afirma Quintáns sobre Sofía.

Brenda Fontana recaló en Maristas procedente de la liga universitaria de Estados Unidos para reforzar el juego interior del equipo colegial. En sus tres primeros partidos el Liga 2 promedia 8,7 puntos y 8,7 rebotes, siendo una de las jugadoras del grupo B con mejor promedio de capturas por encuentro. Es la segunda jugadora que más tiros de campo lleva intentados de toda la plantilla coruñesa, pero con peor porcentaje de acierto que Zeballos, un 34,3%. “Brenda es una interior muy dura que es capaz de hacer de todo. Tirar de fuera, ir para dentro y falta que coja los sistemas. Que no haya barrera del idioma es importante para que el acoplamiento sea mucho más rápido de las tres”, afirma Pablo Quintáns.

Con Raquel Botana todavía entrando en dinámica de equipo poco a poco tras una lesión, Arcos y Fontana están teniendo que asumir roles más interiores de lo que su altura puede presuponer ante la falta de centímetros del equipo. “Sin Raquel al 100% sí que nos hace falta que las interiores que la están supliendo sean duras y tanto Brenda como Sofía están muy duras al poste. Es cierto que cuesta el tema del rebote, pero es culpa de que son menos centímetros”, explica el segundo técnico colegial.

El inicio de Maristas es más que prometedor, con un equipo que ha sido capaz de sacar adelante dos choques complicados con buenos finales de partido. Este fin de semana volverán a jugar como visitantes. Será el sábado a partir de las 17.00 horas contra Barakaldo.