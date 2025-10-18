El Maristas defiende el liderato en casa

Imagen de archivo de un partido del Maristas Patricia G. Fraga

El Maristas, líder oficial de la Liga Femenina 2, se enfrenta este sábado en la pista del colegio (18.00 horas) a uno de los equipos nuevos en la categoría, el Manresa CBF, que ha ganado un partido y perdido el otro.

Las jugadoras entrenadas por Fer Buendía acumulan dos éxitos, logrados de manera diametralmente opuesta. En la primera jornada, en casa ante otro debutante, TGN tarraconense, recital de baloncesto ofensivo (97-65); la semana pasada, sufrimiento extremo en la pista del Boet Mataró, donde decidió (69-71) una canasta de Josefina Zeballos a tres segundos del bocinazo final.

Su rival barcelonés en la tercera fecha de la LF2 arrancó con una clara derrota en la cancha del ABDA avilesino (74-56) y en la segunda jornada se impuso, al igual que el Maristas, por dos puntos, 51-49 ante el Barakaldo.

Un éxito más extremo que el del equipo coruñés, ya que lo logró con dos libres de Iona García con el reloj a cero. Esta jugadora es, con 10,5 puntos de media, la segunda máxima anotadora del Manresa. Elia Páez, con 18,5, se presenta como el principal peligro ofensivo del plantel dirigido por Marco Rovirosa.

Su homólogo herculino, que vuelve a tener bajas, busca un triunfo que mantenga en cabeza al Maristas, el mejor, por el momento, de los únicos cuatro equipos invictos.

Uno de ellos, o el UE Mataró o el Ointxe SK vasco, perderá dicha condición, ya que se ven las caras en suelo catalán. El otro, el ADBA, recibe al Barakaldo.