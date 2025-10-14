El coruñés Carlos Cortés cumple su partido 600 como colegiado en ACB

Carlos Cortés durante un partido de ACB acb Photo Pol Puertas

El colegiado coruñés Carlos Cortés arbitró el pasado fin de semana su partido número 600 en Liga Endesa, la máxima categoría del baloncesto español. Cortés logró este hito al formar parte del trío arbitral que dirigió el choque entre Baskonia y Real Madrid correspondiente a la jornada 2 de la ACB.

A sus 51 años, Carlos Cortés es un árbitro con una amplia experiencia en el baloncesto de primer nivel. Después de más de diez años arbitrando consiguió ascender a la máxima categoría nacional en el año 2005, por lo que la presente es su temporada número veinte en ACB.

En 2010 consiguió convertirse en colegiado a nivel internacional, siendo el primer coruñés en lograrlo. Su debut en Euroliga fue tres años más tarde, en el 2013, durante un Estrella Roja-Lokomotiv Kuban en la capital serbia, Belgrado, que ofició junto al polaco Marek Cmikiewicz y el turco Ersan Kartal.

Además de árbitro, Carlos Cortés ocupa un cargo en la directiva del club Maristas de A Coruña, que actualmente milita en Liga Femenina 2.