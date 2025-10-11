Zeballos y la pizarra dan su segundo triunfo a Maristas

Andrea Porri defiende a Aubà durante el encuentro @cbboetmaresme

Segunda jornada y segunda victoria (69-71) de Maristas en la temporada 2025-26. Las coruñesas visitaron a Boet Mataró y entre ambos equipos firmaron una grandísima primera mitad a nivel anotador, llegando al tiempo de descanso con 44-42 en el marcador y con Josefina Zeballos como jugadora destacada con 17 puntos.

En la segunda mitad el ritmo bajó y las alternancias en cuanto a ventaja en el marcador se refiere fueron continuas. Cuando peor parecía que estaba Maristas, el equipo hizo lo que mejor sabe: correr al contragolpe y anotar puntos rápidos en transición para lograr una ventaja de más de cinco puntos.

Sin embargo, Mataró se repuso y llegó a los últimos dos minutos con ventaja. Las coruñesas volvieron a tirar de casta y consiguieron igualar el partido y tener balón a favor para ponerse por delante en el marcador a pocos segundo del final.

Maristas sacó de fondo, jugada muy inteligente para que Zeballos anotase sola bajo el aro. Mataró pidió tiempo muerto a falta de 3,4 segundos, tiempo que les restaba para intentar evitar la derrota. Las catalanas llegaron a tener dos intentos, primero con un triple de Jiménez y luego con un tiro de dos de Navarro, pero ninguno de ellos acabó dentro y la victoria se marchó con Maristas de vuelta hacia A Coruña. El equipo de Fer Buendía suma así su segundo triunfo en dos jornadas de liga.