Baloncesto

Zeballos y la pizarra dan su segundo triunfo a Maristas

Una canasta de la uruguaya a falta de tres segundos para el final puso a las colegiales por delante

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
11/10/2025 18:55
Andrea Porri defiende a Aubà durante el encuentro
Andrea Porri defiende a Aubà durante el encuentro
@cbboetmaresme

Segunda jornada y segunda victoria (69-71) de Maristas en la temporada 2025-26. Las coruñesas visitaron a Boet Mataró y entre ambos equipos firmaron una grandísima primera mitad a nivel anotador, llegando al tiempo de descanso con 44-42 en el marcador y con Josefina Zeballos como jugadora destacada con 17 puntos. 

En la segunda mitad el ritmo bajó y las alternancias en cuanto a ventaja en el marcador se refiere fueron continuas. Cuando peor parecía que estaba Maristas, el equipo hizo lo que mejor sabe: correr al contragolpe y anotar puntos rápidos en transición para lograr una ventaja de más de cinco puntos. 

Sin embargo, Mataró se repuso y llegó a los últimos dos minutos con ventaja. Las coruñesas volvieron a tirar de casta y consiguieron igualar el partido y tener balón a favor para ponerse por delante en el marcador a pocos segundo del final. 

Maristas sacó de fondo, jugada muy inteligente para que Zeballos anotase sola bajo el aro. Mataró pidió tiempo muerto a falta de 3,4 segundos, tiempo que les restaba para intentar evitar la derrota. Las catalanas llegaron a tener dos intentos, primero con un triple de Jiménez y luego con un tiro de dos de Navarro, pero ninguno de ellos acabó dentro y la victoria se marchó con Maristas de vuelta hacia A Coruña. El equipo de Fer Buendía suma así su segundo triunfo en dos jornadas de liga. 

Ficha técnica

Mataró (25+19+12+13): Fux (2), García (4), Gamarra (12), Pérez (7) y Cerván (6) - quinteto inicial - Vigário (0), Navarro (7), Vilafranca (2), Magriña (11), Coll (4), Jiménez (10) y Aubà (4).
Maristas (26+16+13+16): Naya (5), Zeballos (23), Filgueira (6), Arcos (10) y Botana (2) - quinteto inicial - Dimitrijevic (12), Ríos (-), Jiménez (3), Bra (0), Rivas (2), Pérez (1) y Fontana (7).
Arbitros: Marian Dimitrov y Cristina Miquel. Sin eliminadas.

