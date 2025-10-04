El Maristas arranca con paliza a un debutante (97-65)

Imagen de archivo de un partido del Maristas - Patricia G. Fraga

Brillante arranque del Maristas, que arrolló (97-65) a un debutante en la Liga Femenina 2, el TGN Basket A tarraconense, que solo incomodó, y no demasiado, en el segundo y tercer cuartos.

En el primero (29-10), destacaron Sofía Arcos, con 9 puntos (3 de 3 en triples) y Lucía Galán (8, con 2 de 23).

En el segundo, el cuadro catalán llegó a ponerse a 11 tantos (34-23), pero el Maristas apretó antes del descanso (53-31). En los primeros 20 minutos, entre cuatro jugadoras del equipo herculino anotaron cinco puntos más que todo el plantel rival: Galán (10), Fontana (9), Arcos (9) y Zeballos (8).

Un parcial de 0-8 y uno de 0-6 reanimaron ligeramente al TGN (68-54), aunque las de Buendía volvieron a apretar entre el final del tercer corte (73-54) y los primeros minutos del último, donde alcanzaron una nueva renta máxima (85-60).

De ahí hasta el final, el equipo colegial que se mostró muy certero desde el arco (13 triples en 29 intentos) jugó a placer. Superó la treintena de superávit y, lástima, se quedó a un triple de la centena.

El Maristas disputará el partido de la segunda jornada en la pista otro equipo catalán, el Boet Mataró, el sábado 11 de octubre a las 16.30 horas. El conjunto barcelonés salió vapuleado este sábado de la cancha del Barakaldo vasco (61-39).