Un participante durante la San Silvestre del año pasado Oysho San Silvestre

La Oysho San Silvestre Coruña ya tiene recorrido para su edición de 2026, la decimoséptima desde que en 2010 se instaurase en la ciudad de forma oficial la tradición de cerrar el año sobre el asfalto y de una forma festiva. En esta ocasión, los corredores tendrán que completar un trazado de 7,5 kilómetros con salida, a las 17.00 horas del 31 de diciembre, y llegada en la zona de O Parrote y que en su mayor parte discurrirá pegado al mar, lo que hace de la prueba un espectáculo deportivo y una atracción turística a partes iguales. Las categorías de menores (nacidos entre 2023 y 2016) se disputarán durante una hora antes en un circuito cerrado por la Marina.

La organización de la San Silvestre optó para este año por mantenerse fiel a uno de sus recorridos más aplaudidos, pero que había tenido que abandonar en otras ediciones por encontrarse a su paso por diferentes zonas con obras que afectaban a su correcto desarrollo. Ya el año pasado pudo retomar un diseño que gusta mucho a los corredores, tanto porque es rápido como por sus espectaculares vistas, ya que se pasa por algunas de las principales atracciones de la ciudad, como las playas de Riazor y el Orzán, la Casa del Hombre y de los Peces, la Torre de Hércules, el parque de los Menhires o el castillo de San Antón.

Pablo Bocelo y Uxía Pérez, ganadores de la San Silvestre Coruña 2025 Más información

Los corredores tomarán la salida desde O Parrore hacia Puerta Real y allí pondrán dirección al Obelisco. La calle Orzán actuará como nexo de unión con esta primera parte del recorrido y una segunda ya en el Paseo Marítimo hasta la zona de la Torre de Hércules, donde, en vez de seguir por la carretera, se meterá hacia el interior para bajar a través de los parques Carlos Casares y los Menhires a Adormideras. Allí se vuelve a salir al Paseo para continuar por la zona de los Pelamios y ya acercarse de nuevo a O Parrote, donde estará situada la meta.

Más de 4.000 inscritos

Todavía falta más de un mes para su celebración, pero la San Silvestre Coruña, conocida como la carrera más divertida del año, ya ha sobrepasado la barrera de los cuatro mil inscritos. La organización fijó un límite de 6.00 dorsales, 5.500 para la carrera absoluta (abierta a todos los participantes mayores de 11 años), a los que hay que añadir los 300 en las infantiles y 100 en cada una de las dos modalidades en las que también se puede participar en la prueba, la CanSilvestre (acompañado de un perro) y la marcha nórdica (para lo que hay que apoyarse en unos bastones).

Ya están abiertas las inscripciones para la San Silvestre Coruña 2026 Más información

Las inscripciones pueden realizarse de manera online en la página web de la carrera (www.sansilvestrecoruna.com) o en la de ChampionChip Norte (www.championchipnorte.com) o de forma presencial en el Corte Inglés de Cuatro Caminos antes de las 25.50 horas del 22 de diciembre o hasta agotar dorsales. Este fue el caso de las últimas ediciones, en las que en la organización, dado la alta demanda, abrió la mano, pero sin pasar la barrera de los 6.000 participantes porque lo primordial es la seguridad de los corredores. La prueba también dispone de dorsales solidarios para aquellos corredores que lo necesiten.

Pablo Bocelo y Uxía Pérez, ganadores de esta edición Oysho San Silvestre

La San Silvestre también está abierta a la participación de personas con discapacidad, incluyendo las categorías de discapacidad visual, la de discapacidad intelectual y la de atletas en silla de ruedas, aunque en esta no está permitida la participación con las denominadas handbikes, bicicletas de manos. Por último, habrá premios a la mejor empresa (y al mejor colegio, asociación o club en el caso de las pruebas infantiles) y a los mejores disfraces, que son parte de la esencia de la carrera, y cada año los participantes trabajan más en esta parte para destacar y optar a los premios tanto a nivel individual como colectivo.