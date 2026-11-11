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Atletismo

La carrera 5K Leyma reúne este domingo en A Coruña a más de 1.200 atletas

Los dorsales se entregarán a lo largo de las jornadas del viernes y del sábado en el Decathlon de Marineda City

Esther Durán
11/11/2026 05:00
Salida de la 5k Leyma Coruña de 2025
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La 5K Leyma Coruña Company Race que se celebra este domingo a las 11.00 horas fue presentada este martes en la sede de la Concellería de Deportes de A Coruña. Al acto, presentado oficialmente por el concelleiro de Deportes, Manuel Vázquez, asistieron también la responsable de márketing de Leyma, Ángeles Salgado Calvo; el CEO de ChampionchipNorte, Pepe Sánchez del Valle, y Juan Luis Cudeiro, director del diario DXT Campeón.

Más de mil atletas participaron en la prueba

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Más de 1.200 deportistas ya han confirmado su participación en el evento en el que además de la carrera 5 kilómetros se incluye una caminata para aquellas personas que no puedan completar el recorrido corriendo pero igualmente quieran participar. Como novedad, este año se ha impulsado la carrera de las empresas en la que se premiará a las mejores de la categoría masculina, femenina y mixta, puntuando para ello los cuatro primeros participantes inscritos en la modalidad.

Todos los participantes recibirán asimismo una camiseta conmemorativa del 5K Leyma Company Race que este año alcanza ya la novena edición consolidándose ya como un referente en el panorama del atletismo gallego en general y coruñés en particular.

El recorrido tendrá la salida y la meta situada en el Paseo Marítimo a la altura de las Esclavas y discurrirá en dirección al Milenium, llegando hasta la rotonda del Mirador de San Pedro (donde empiezan los adoquines que desembocan en O Portiño), donde los corredores darán la vuelta para volver a meta por el mismo camino. La caminata seguirá el mismo recorrido, pero por la acera para no influir en el tráfico de la ciudad.

Los dorsales se entregarán a lo largo de las jornadas del viernes y del sábado en los puntos seleccionados por la organización que en A Coruña es en el Decathlon de Marineda City.

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redacción a coruña