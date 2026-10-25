Esteban Díaz y Clara Díaz ganan en O Ventorrillo la penúltima cita del año con Coruña Corre

Corredores durante la prueba de Coruña Corre disputada en o Ventorrillo Patricia G. Fraga

Esteban Díaz en categoría masculina y Clara Díaz en la femenina fueron los ganadores de la Carrera Popular de O Ventorrillo, penúltima cita del año del circuito Coruña Corre que reunió a más de mil atletas entre todas las categorías en una mañana fría, pero evitando lluvia. Eso sí, las calles estaban mojadas, porque lo que lo había hecho por la noche, lo que complicó la prueba, que constaba de un poco menos de seis kilómetros y que tenía tramos por caminos sin asfaltar.

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Esteban Díaz fue el más rápido de la jornada con un tiempo de 20 minutos y 30 segundos. Siete por detrás entró en meta Bruno Riadigos, que subió al segundo escalón del podio, con Bruno Salido en tercera posición (20:42). Entre las mujeres las distancias fueron mayores. Clara Díaz empleó 24 minutos y 33 segundos en completar el recorrido, casi un minuto más rápida que Vanessa Hervada (25:26) y todavía más con respecto a Noelia Papín (25:56), que completó el podio.

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Después de pasar por la Torre de Hércules, Matorande-Xuxán, San Pedro de Visma, Los Rosales, Oza y O Ventorrillo, el circuito Coruña Corre, que recorre los barrios de la ciudad y cuyo objetivo es fomentar la práctica deportiva como un hábito de vida saludable entre la población coruñesa, se despedirá en esta edición de 2026 el próximo 22 de noviembre con la cita en Novo Mesoiro. Noa Mirantes, con tres victorias, ha sido la gran dominadora, con Inés Papín y Clara Díaz como las otras ganadoras. En categoría masculina ha estado más repartida la gloria entre Antón Gómez, el único capaz de repetir, y Yago García, Abdelaziz Fatihi, Jorge Sieira y Esteban Díaz.