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O Noso Deporte | Atletismo

La 5K Leyma Coruña camina ya hacia el millar de inscritos

El plazo para registrarse en la prueba que se celebrará el 15 de noviembre estará abierto hasta cuatro días antes

Sergio Baltar
22/10/2026 16:18
Salida de la 5k Leyma Coruña de 2025
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La 5K Leyma Coruña Company Race que se celebrará el domingo 15 de noviembre, a partir de las 11.00 horas, con salida y llegada en el Paseo Marítimo (zona de As Esclavas), camina ya hacia el millar de corredores inscritos.

Organizada por ChampionChip Norte, con la colaboración del Concello da Coruña y de DXT Campeón, la prueba combina una carrera popular con un campeonato de empresas integrado en ella, así como una andaina.

No es necesario representar a una empresa ni formar un equipo para participar. Un participante podrá representar a una empresa en la Company Race independientemente de su pertenencia o licencia por un club deportivo.

Cada equipo debe tener un capitán, que es el encargado de crear el grupo y de enviar y gestionar las invitaciones en el mismo. Un capitán podrá enviar invitaciones a los distintos inscritos de una competición, así como revocar invitaciones que no son correctas. 

Para las distintas clasificaciones (masculina, femenina y mixtas) e sumarán los tiempos de los cuatro primeros corredores de cada empresa en cruzar la meta. 

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Carrera 5K Coruña

Más información

En la modalidad de andaina, también de 5.000 metros de recorrido, podrán participar personas de cualquier edad, si bien los menores deberán cumplir las condiciones establecidas por la propia organización. Habrá clasificaciones empresariales masculina, femenina y mixta, además de un reconocimiento a la empresa con mayor participación.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el miércoles 11 de noviembre. El precio para la carrera es de siete euros hasta el 4 de noviembre, de nueve los días 5 y 6 y de 15 hasta entre el 7 y el 11; con seis, ocho y doce euros respectivamente para la andaina. 

Toda la información, el reglamento y el acceso a las inscripciones están en la web oficial, www.c5k.es, así como en la página www.ccnorte.com. La recogida de dorsales y camisetas se realizará solo en los puntos de recogida habilitados por la organización. El viernes 13 y el sábado 14, en el Decathlon Coruña Marineda, en horario de atención al público (hasta las 22.00 horas). 

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