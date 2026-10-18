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O Noso Deporte | Atletismo

Los Lanzadores crecen e inician una nueva temporada

El grupo dirigido por Necho Fernández en A Coruña nutre de atletas a las selecciones gallegas y al equipo nacional

Redacción A Coruña
18/10/2026 21:15
Los atletas del Núcleo de Entrenamiento Especializado en Lanzamientos de A Coruña
Los atletas del Núcleo de Entrenamiento Especializado en Lanzamientos de A Coruña
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El Núcleo de Entrenamiento Especializado en Lanzamientos de A Coruña, dirigido por el técnico y exjabalinista internacional coruñés Necho Fernández y con sede en las pistas de atletismo del INEF de Bastiagueiro, cuenta para esta nueva temporada 2026-27 con un extraordinario grupo de trabajo.

Entre los integrantes del equipo para este nuevo año destacan atletas importantes como las internacionales lucenses de pruebas combinadas Lucía Sánchez del Valle y Uxía Pereira y el jabalinista internacional sub-20, el vilagarciano Álex César, todos medallistas en Campeonatos de España.

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Otros medallistas nacionales son la jabalinista lucense Paula Piñón, la martillista sub-18 sadense Lidya Valdés, la jabalinista sub-20 naronesa Antía Otero y la discóbola ourensana María Ezquerro, que retoma la actividad deportiva tras su reciente maternidad. La joven discóbola sub-16 Martina Guzmán y los hermanos jabalinistas coruñeses Alejandro Barbeito y Rodrigo Fernández Lojo completan el grupo.

Este Núcleo de Entrenamiento nutre año tras año de atletas tanto a las diferentes selecciones gallegas como al equipo nacional, siendo sus integrantes habituales tanto en los distintos Campeonatos de España, como en los podios de los Campeonatos Gallegos. Desde el año 2016 han pasado por el grupo hasta seis atletas internacionales y se han totalizado más de una treintena de medallas en Campeonatos de España. En esta nueva temporada trabajarán para seguir creciendo, mejorando y obteniendo buenos resultados.

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