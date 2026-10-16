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Atletismo

Ya están abiertas las inscripciones para la San Silvestre Coruña 2026

Sergio Baltar
16/10/2026 19:18
Pablo Bocelo y Uxía Pérez, ganadores de esta edición
Imagen de la San Silvestre Coruña del pasado año
Oysho San Silvestre
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La decimoséptima edición de la Oysho San Silvestre Coruña está a la vuelta de la esquina. Y ya ultima todos los detalles para despedir el año como es tradición. La organización abrió el plazo de inscripción este viernes a las 14.00 horas.

Dicho plazo de inscripción estará abierto hasta las 23.59 horas del 22 de diciembre a través las webs www.sansilvestrecoruna.com, y www.sansilvestrecoruna.com, o hasta que se agoten los 5.500 dorsales de la prueba absoluta, 300 de las pruebas infantiles, 100 de la Marcha Nórdica y 100 de la CanSilvestre disponibles. Las inscripciones pueden realizarse también de forma presencial en El Corte Inglés, en la calle Ramón y Cajal, hasta el 21 de diciembre o hasta agotar los dorsales disponibles.

Ganadores San Silvestre

Pablo Bocelo y Uxía Pérez, ganadores de la San Silvestre Coruña

Más información

La carrera se celebrará el jueves 31 de diciembre en horario de tarde. Las salidas para las pruebas infantiles serán a las 16.00, 16.15, 16.30 y 16.45 horas, mientras que la salida de la prueba absoluta será a las 17.00 horas, siguiendo el siguiente orden: cajón A (participantes con tiempos inferiores a 31 minutos), cajón B (participantes con tiempos superiores a 31 minutos), Cansilvestre, andaina y marcha nórdica.

Galería

La carrera San Silvestre Coruña 2025, en fotos

Pablo Bocelo y Uxía Pérez, ganadores de esta ediciónVer más imágenes
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