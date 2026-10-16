Ya están abiertas las inscripciones para la San Silvestre Coruña 2026

Imagen de la San Silvestre Coruña del pasado año Oysho San Silvestre

La decimoséptima edición de la Oysho San Silvestre Coruña está a la vuelta de la esquina. Y ya ultima todos los detalles para despedir el año como es tradición. La organización abrió el plazo de inscripción este viernes a las 14.00 horas.

Dicho plazo de inscripción estará abierto hasta las 23.59 horas del 22 de diciembre a través las webs www.sansilvestrecoruna.com, y www.sansilvestrecoruna.com, o hasta que se agoten los 5.500 dorsales de la prueba absoluta, 300 de las pruebas infantiles, 100 de la Marcha Nórdica y 100 de la CanSilvestre disponibles. Las inscripciones pueden realizarse también de forma presencial en El Corte Inglés, en la calle Ramón y Cajal, hasta el 21 de diciembre o hasta agotar los dorsales disponibles.

Pablo Bocelo y Uxía Pérez, ganadores de la San Silvestre Coruña Más información

La carrera se celebrará el jueves 31 de diciembre en horario de tarde. Las salidas para las pruebas infantiles serán a las 16.00, 16.15, 16.30 y 16.45 horas, mientras que la salida de la prueba absoluta será a las 17.00 horas, siguiendo el siguiente orden: cajón A (participantes con tiempos inferiores a 31 minutos), cajón B (participantes con tiempos superiores a 31 minutos), Cansilvestre, andaina y marcha nórdica.