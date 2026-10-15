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O Noso Deporte | Atletismo

La Leyma 5K abre las inscripciones para su edición 2026

La prueba, que cuenta con el patrocinio de DXT Campeón, se celebrará el domingo 15 de noviembre

Esther Durán
15/10/2026 16:09
Miles de personas corrieron en la prueba, que batió su récord de participación y contó con el patrocinio de DxT Campeón
Miles de personas corrieron en la Leyma 5K 2025, que batió su récord de participación y contó con el patrocinio de DxT Campeón
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La 5K Leyma Coruña Company Race se celebrará el domingo 15 de noviembre de 2026, a las 11.00 horas, con salida y meta en el Paseo  Marítimo de A Coruña, en la zona de As Esclavas dónde  paralelamente también se ofrecerá la posibilidad de inscribirse en  la modalidad de andaina. La 5K Leyma Coruña Company Race invita  a correr individualmente o con tu empresa.

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Organizada por CCNORTE, con el patrocinio de Leyma y la colaboración del Concello da Coruña, Gadis y el diario DXT Campeón, la prueba combina una carrera popular con un campeonato de empresas integrado en ella.

No es necesario representar a una empresa ni formar un equipo para participar. La inscripción individual está abierta a personas nacidas en 2010 y años anteriores. Quienes quieran competir por su empresa deberán indicarlo al inscribirse.

Habrá clasificaciones empresariales masculina, femenina y mixta,  además de un reconocimiento a la empresa con mayor participación. La jornada incluirá, como señalamos, una andaina no competitiva, abierta a todas las edades.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 11 de noviembre. Toda la  información, el reglamento y el acceso a las inscripciones están disponibles en la web oficial: www.c5k.es.

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