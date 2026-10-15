La Leyma 5K abre las inscripciones para su edición 2026

Miles de personas corrieron en la Leyma 5K 2025, que batió su récord de participación y contó con el patrocinio de DxT Campeón Germán Barreiros

La 5K Leyma Coruña Company Race se celebrará el domingo 15 de noviembre de 2026, a las 11.00 horas, con salida y meta en el Paseo Marítimo de A Coruña, en la zona de As Esclavas dónde paralelamente también se ofrecerá la posibilidad de inscribirse en la modalidad de andaina. La 5K Leyma Coruña Company Race invita a correr individualmente o con tu empresa.

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Organizada por CCNORTE, con el patrocinio de Leyma y la colaboración del Concello da Coruña, Gadis y el diario DXT Campeón, la prueba combina una carrera popular con un campeonato de empresas integrado en ella.

No es necesario representar a una empresa ni formar un equipo para participar. La inscripción individual está abierta a personas nacidas en 2010 y años anteriores. Quienes quieran competir por su empresa deberán indicarlo al inscribirse.

Habrá clasificaciones empresariales masculina, femenina y mixta, además de un reconocimiento a la empresa con mayor participación. La jornada incluirá, como señalamos, una andaina no competitiva, abierta a todas las edades.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 11 de noviembre. Toda la información, el reglamento y el acceso a las inscripciones están disponibles en la web oficial: www.c5k.es.