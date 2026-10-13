La Milla Andrés Díaz, nacida para quedarse

Andrés Díaz mira a cámara mientras compite en la Milla Vintage junto a compañeros y amigos de su época German Barreiros

“La Milla Andrés Díaz ha venido para quedarse”, sentencia José Carlos Tuñas, uno de sus organizadores. El balance del entrenador del Coruña Comarca después de la primera edición de la carrera no puede ser mejor. Pese a las dificultades que siempre acarrean los inicios, con poco presupuesto y escasos apoyos, cree que han salido reforzados y se propone con el paso de los años que la cita se convierta en un referente internacional de la distancia. Pero lo fundamental era que el excepcional atleta coruñés recibiera su homenaje en forma del cariño de la ciudad y el reconocimiento del atletismo local. Y en eso se superaron todas las expectativas. “Lo vi realmente emocionado”, continúa Tuñas, “y fue impresionante la cantidad de fotos que se sacó con todo el mundo”.

Uno de los artífices de la iniciativa también recuerda cómo surgió la idea. “Dos legislaturas seguidas aprobaron la creación del Trofeo Andrés Díaz, pero sin nada más concreto, ni siquiera una partida presupuestaria, por lo que no daba salido adelante”, comenta. “Pepe Sánchez del Valle, de ChampionChip, que fueron los que pusieron todo el montaje, y yo pensamos cómo sería la mejor forma de homenajear a Andrés pero teníamos dos condicionantes: que fuera algo que tuviera vinculación con él y con un formado que no existiera en la ciudad. Y dimos con la Milla con esas tres versiones: popular, élite y vintage”, afirma.

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El principal problema con el que se encontraron fue la falta de presupuesto, por lo que agradece el apoyo que sí tuvieron tanto de la Xunta de Galicia a través de la Secretaría Xeral para o Deporte, como del Concello de A Coruña, sin los cuales se hubiesen incluso planteado posponer un año la prueba. No hizo falta, pero sí que fue un límite para algunas de sus aspiraciones. “Tenemos que dar las gracias que para la Milla élite vino lo mejor de Galicia y lo hizo desinteresadamente. Nadie cobró ni un duro y algunos incluso tuvieron que renunciar a otras carreras en las que sí les pagaban para estar en el homenaje a Andrés. Había más nivel que en un Campeonato Gallego absoluto, tanto en chicas como en chicos”, desvela. Algunos, que aún no habían nacido cuando el coruñés firmaba sus gestas allá por finales de los 90, se sacaban fotos con él. “Eso demuestra lo que es Andrés, una figura que trasciende generaciones”, apunta.

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La participación popular fue menor. “Es una distancia menos frecuente y este tipo de corredores lo que suele demandar son más kilómetros de recorrido, pero se terminarán adaptando porque la Milla es una carrera muy bonita, aunque con unos ritmos muy altos desde el principio. Si te despistas, te pasan dos o tres por encima”, analiza y valora que el escenario ideal para una carrera ya lo tienen. “El Parrote es espectacular primero por el entorno y segundo porque nos permite un ancho de acera que da mucho juego, sobre todo para las curvas. Y además tuvimos la suerte de que nos acompañó el tiempo para que fuera una gran tarde”, añade.

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Por eso todo invita a mirar hacia adelante. “Ya han contactado con nosotros posibles patrocinadores”, admite, “para la primera nos costó más porque no sabían muy bien de qué iba”. Por eso el siguiente paso será la homologación del circuito para que pueda entrar en el calendario nacional, llamar la atención de algunos de los grandes nombres del momento y continuar con su crecimiento hacia una gran cita internacional que siga honrando a la figura de un referente del deporte coruñés y del medio fondo internacional.