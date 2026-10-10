O Parrote corona a Pedro Osorio y Sandra Martínez como herederos de Andrés Díaz

Pedro Osorio entra en meta como ganador de la Milla Andrés Díaz en categoría élite Germán Barreiros

Pedro Osorio y Sandra Martínez se convirtieron en los primeros herederos de Andrés Díaz al ganar las pruebas élite de la Milla celebrada ayer con su nombre. El ferrolano, que llegaba con la vitola de su bronce nacional absoluto en 800 metros, impuso su esprint final para apuntarse la victoria mientras que la atleta de la Gimnástica de Pontevedra hizo un cambio de ritmo cuando sonó la campana de la última vuelta para progresivamente irse escapando del grupo y entrar primera en meta.

Los mejores mediofondistas gallegos no quisieron faltar a la cita. Algunos no habían nacido cuando el coruñés escribía sus grandes gestas, pero recorren el camino abierto por él. En la prueba femenina, Natacha Fernández hizo de liebre en la primera vuelta. Le seguía una de las favoritas, Sandra González, pero el grupo seguía siendo numeroso y hubo que esperar a la última vuelta para ver el primer movimiento serio, el de Sandra Martínez, que tiró con fuerza para ganar con 5 minutos y 5 segundos. Por detrás llegaron las gemelas Debris y Demeku Paniagua compartiendo tiempo (5:07).

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Para la última carrera de la jornada, que incluyó pruebas de menores, populares y la Milla Vintage, ya se había puesto completamente el sol. El grupo también se mantuvo compacto, con los favoritos dejándose ver en cabeza, pero sin tirar del pelotón. Así que todo se decidió en los metros finales en los que el favorito no dio opción. Pedro Osorio firmó un tiempo de 4 minutos y 18 segundos para proclamarse campeón. Segundo entró un atleta coruñés, Pablo Bocelo, habitual de las pruebas que se disputan en la ciudad y que también contaba en las quinielas. Y tercero, Anxo Bello.

Más carreras

Entre los populares triunfó otra de las clásicas de las carreras coruñesas como es Inés Papín por delante de Andrea Otero y de Noemí Moral con Bruno Salido, Daniel Díaz y Damián Araújo como podio masculino. Ellos formaron el cuadro de honor. Pero desde el primero hasta el último el sentimiento era el mismo de rendir homenaje con sus metros a Andrés Díaz.

En la entrega de medallas estuvieron presentes tanto Roberto García, secretario xeral para o Deporte de la Xunta, como Manuel Vázquez, concejal de Deportes de A Coruña, dos de las instituciones colaboradores con los organizadores, el Club Coruña Comarca, con José Carlos Tuñas al frente, y Championchio Norte.