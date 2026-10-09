Andrés Díaz recibe al homenaje de A Coruña: "Nunca me había sentido tan querido en mi ciudad"

Andrés Díaz posa con sus alumnos y el cuadro de recuerdo de su gran esta deportiva. Germán Barreiros

Desde el primero hasta el último de los 1.609 metros y durante algo más de seis minutos, Andrés Díaz corrió entre aplausos que respondían a una ovación contenida durante 22 años, los que han pasado desde su retirada hasta su homenaje. “Nunca me había sentido tan querido en mi ciudad”, confesaba al terminar la Milla urbana y nocturna a la que ha bautizado con su nombre, todavía impresionado y emocionado por el cariño, respeto y reconocimiento recogidos en una jornada celebrada en O Parrote dedicada por completo a su leyenda. Una fiesta de atletismo y nostalgia, pero también de presente (milla élite) y de futuro (pruebas de menores), y abierta a todos los públicos (milla popular).

A Coruña saldó su deuda con su mejor atleta, el que fuera medallista de bronce mundial, finalista en Juegos, Mundiales y Europeos y el que ostentó el récord continental de 1.500 en pista cubierta durante más de dos décadas. Y Andrés Díaz volvió a correr, así que él también hizo su regalo a los presentes en forma de la magia que sale de sus zapatillas al roce del asfalto, con su melena al viento y su potente zancada. Imágenes que durante muchos años solo se podían ver por la televisión, cuando el coruñés luchaba contra astros de la talla del marroquí Hicham El Guerrouj, el keniano Noah Ngeny, el español Fermín Cacho o el etíope Haile Gebrselassie, de los más grandes de todos los tiempos.

Díaz se puso el dorsal para una Milla Vintage que rememoraba viejos tiempos. Poco antes de la llamada para la salida calentaba por los alrededores. “¡Está fino el tío!”, se sorprendían algunos entre el público de su estado de forma actual cuando se dejó ver acompañado de los gemelos Esteso, Pedro, su liebre el día que batió el récord de Europa, y Juan Carlos, que fue su rival. “Se han dado un tute tremendo para venir, 11 horas de coche y otras tantas que les esperan para volver”, les daba las gracias.

1.500 metros con Andrés Díaz Más información

Tampoco era una competición en sí. Más bien una exhibición. “Ya se vio que los ritmos...”, bromeó. Uno a uno los presentadores fueron introduciendo a los que serían los encargados de correr a su lado, compañeros, escogidos por él mismo: rivales, amigos, compañeros y su primer entrenador, Emilio Rogel, “un padre para todos los del grupo”. Fueron Pedro Esteso, Ramón Serantes, Carlos Silva, Pedro Nimo, Alberto Rodríguez, Miguel Ángel Varela, Víctor Rioboo, Orlando Castro y Juan Carlos Esteso. El coruñés lideró por momentos el grupo, corriendo serio, concentrado. Durante un rato tiró de él Pedro Esteso, como si quisiesen recrear aquella tarde de febrero en El Pireo en la que hicieron historia. Pero a la línea de meta llegó primero Andrés Díaz, que pulgares en alto lo primero que hizo fue girarse para reconocer a los que venían por detrás. El marcador del tiempo se había parado en 3:33.32, el tiempo de su célebre récord.

Cuando terminó la jornada, después de las millas de categoría élite, aún quedaba un homenaje con sorpresa final. En la pantalla se emitieron sus carreras del récord, la de la medalla mundial, y las finales de Sevilla 1999 y Sídney 2000, que provocaron otra oleada de aplausos. Y para terminar, un vídeo sorpresa con mensajes de José Antonio Redolat, José Manuel Abascal, los hermanos Esteso, Pedro Nimo, Reyes Estévez y Vicente Capitán, así como la entrega de un cuadro de recuerdo en el que comparte escena con su sucesor, Jakob Ingebrigtsen, que se fue a compartir con los alumnos a los que día a día ayuda a estar en forma, no para ser atletas de alto nivel, sino para llevar una vida sana y feliz.