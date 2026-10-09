"A Coruña está en deuda con Andrés Díaz"

Andrés Díaz junto al etíope Haile Gebrselassie y el keniano William Tanui en el podio del Mundial indoor de 1999 Archivo

A Coruña se prepara para saldar una deuda con Andrés Díaz veintidós años después de su retirada. "No sé si todo el mundo es consciente de lo que consiguió, porque está al alcance de muy pocos, no ya en la ciudad, sino en todo el mundo. Es una leyenda del deporte coruñés". Lo dice Emilio Rogel, el entrenador que fue su descubridor en las entonces pistas municipales del estadio de Riazor. "Quedará para la historia que un chaval de barrio llegase a unos Juegos Olímpicos, batiese un récord de Europa y se codease con los mejores en Europeos y Mundiales. Hace falta tener mucha voluntad, un carácter muy fuerte y muchas ganas de hacer las cosas bien. En mi opinión, es más que merecido y tenía que haber sido incluso antes", añade. Porque después de tanto tiempo, se acabó la espera. Este viernes O Parrote se convierte en el escenario de su gran homenaje con una Milla en la que populares, profesionales y viejas glorias se darán la mano para que la leyenda de su nombre se vuelva inmortal.

A partir de las 19.00 horas empieza la actividad con una carrera de 1.000 metros para las categorías desde la sub-10 y la sub-16 (la sub-8, a las 19.10 horas, será de poco más de 100 metros). A continuación tomarán la salida para cubrir los primeros 1.609 metros que conforman una milla de la tarde los corredores populares tanto en mujeres (19.15 horas) como en hombres (dos series, 19.30 y 19.45 horas). Uno de los puntos fuertes de la programación coincidirá a las 19.55 horas con la Milla Vintage. El propio Andrés Díaz se volverá a poner un dorsal para correr y lo hará rodeado de compañeros y rivales de su época. Después saldrán los participantes de élite (20.10 la femenina y 20.25 la masculina), con algunos de los atletas más rápidos del momento. Será el preludio perfecto para el homenaje al exatleta, previsto para las 20.35 horas. Y como colofón, la entrega de premios a los ganadores de una tarde tan especial. La primera de muchas.

1.500 metros con Andrés Díaz Más información

"Hay que dar las gracias a los organizadores (la iniciativa partió de José Carlos Tuñas, entrenador del Coruña Comarca, y de Pepe Sánchez del Valle, de ChampionchipNorte) que han hecho esto posible porque era muy necesario", continúa Rogel, que también estará en la línea de salida, aunque no para correr. "Por supuesto que estaré allí para darle un gran abrazo y un gran aplauso y para reencontrarme con muchos amigos", dice. En la Milla Vintage Andrés Díaz correrá casi por primera vez desde su adiós a las pistas y lleva un mes preparándose a fondo para estar a la altura. "Aunque no sea lo mismo que antes, el porte y la calidad siempre van a estar ahí", señala su primer entrenador, que le define como "un pura sangre, un Fórmula 1".

“Andrés Díaz fue el ‘influencer’ de mi generación: queríamos ser como él a todos los niveles” Más información

Aunque todavía no lo era cuando con 14 años lo vio entrar por primera vez en Riazor. "Cualidades tenía, de eso no hay duda, pero le hacía falta trabajo y madurez para alcanzar otros niveles", recuerda. "Cada año que pasaba era mejor. Era trabajador y disciplinado, aunque los entrenamientos de resistencia al principio le costaban", reconoce. Pero ya se empezaba a notar que necesitaba menos que los demás para obtener mejores resultados. "Con 16 ó 17 años su técnica y eficacia en carrera le hacían tener ya muy buenas marcas y fue campeón de España". Pero, como sostiene Rogel, "hay mucha gente que es muy buena y hay mucha gente que trabaja muchísimo, pero solo unos pocos son capaces de llegar a esos niveles".

Díaz rozó los Juegos, los de Barcelona 1992, cuando aún estaba a sus órdenes. A partir de 1994 se trasladó a Madrid para entrenar con Manuel Pascua. Fue olímpico en Atlanta 1996 en 800 metros. Al año siguiente se pasó al 1.500, distancia en la que se situó en la élite mundial con el bronce mundial indoor, el quinto puesto en el Mundial de Sevilla 1999 y el séptimo en los Juegos de Sídney 2000 como principales resultados, además del récord de Europa indoor que estuvo vigente durante 22 años. Y un mérito añadido. "Ser capaz de mantenerse tanto tiempo como él se mantuvo, en la cresta de la ola mundial, es todavía más difícil", concluye Rogel.

Presentación de la Milla Andrés Díaz con Andrés Díaz, Roberto García y José Carlos Tuñas Carlota Blanco

Apoyo institucional

Será una tarde especial. Y nadie se la quiere perder. La prueba fue presentada por Roberto García, secretario Xeral para o Deporte, que trasladó el apoyo de la Xunta a la cita, junto al propio Andrés Díaz y José Carlos Tuñas, uno de los organizadores. El Concello de A Coruña también colabora con la competición.