1.500 metros con Andrés Díaz

Andrés Díaz, en el Paseo Marítimo Germán Barreiros

–¿Cuántas veces ha recorrido Andrés Díaz 1.500 metros?

–¡Buf! Ponle unos 20 por temporada desde 1997 que fue cuando subí del 800, y ya lo hacía también antes, hasta que me retiré con 33 años...

–¿Podría calcular la distancia con los ojos cerrados?

–Igual con los ojos no, pero con las piernas fijo.

–Su récord de Europa fue 3:33.34. ¿Cuánto tardaría ahora?

–¡Mejor ni lo pienso!

Aunque estos 1.500 son diferentes. Caminando y hablando a la vez. Ritmo lento de pies y rápido de palabra. Una entrevista con Andrés Díaz (A Coruña, 1969) que dura lo que lleva recorrer la distancia con la que el atleta coruñés se hizo eterno. Salida desde las Esclavas. Llegada por el paseo marítimo hasta la coraza. “Siempre salíamos a calentar por aquí y no lo valoraba, no miraba ni para el mar. Cuando llegué a Madrid sí que lo eché de menos”, recuerda. Y vuelta para terminar frente a un estadio de Riazor con el que aún existe cierta cuenta pendiente.

El recorrido sirve para repasar las distintas etapas tanto de la carrera en sí, calentamiento, cámara de salida, pistoletazo, pasos intermedios, toque de campana y esprint final; como de su propia trayectoria, primeros años, explosión y madurez, sus grandes momentos, retirada y el duro proceso que hay después de que se apaguen los cronómetros, además del gran homenaje que, 22 años después de ponerse su último dorsal, le espera mañana con la Milla que lleva su nombre.

Andrés Díaz, durante el recorrido de 1.500 de la entrevista Germán Barreiros

Calentamiento: nervios previos y la salida

Andrés está en la cámara de salida: “Es uno de los momentos más difíciles porque puedes estar hasta 40 minutos viendo a tus rivales. Tienes que controlar mucho, hacer todos esos ejercicios de psicología, de concentración, visualización y respiración que te ayudan a mantener la calma para no ponerte muy nervioso”, dice.

Hace 22 años, los mismos que lleva retirado, que no pasa por eso. Mañana volverá a ponerse en esa situación. “Una carrera es como un examen de oposición. Te juegas todo lo estudiado en los meses anteriores. Y esa sensación de nerviosismo de los días previos no me gustaba nada y con el paso de los años te das cuenta de que lo echas de menos. Y noto algo parecido para el viernes”, confiesa.

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Porque se ha preparado a fondo. “Desde que supe que me iban a hacer el homenaje me tuve que poner las pilas para ponerme en forma. Sí que tengo una condición física saludable, pero a nivel muscular, a nivel de velocidad, ya no hay lo de antes. Y un mes no ha llegado”, bromea.

Pero está fino. “Ha sido bonito. He intentado mantener una rutina y una disciplina como lo que llevaba antes. Y mi cabeza quería, pero mi cuerpo decía, tienes 57 años. ¿A dónde vas? Que te vas a lastimar y ese día se trata de correr con los compañeros, no de ganar a nadie”, reflexiona. Está nervioso. “Nervioso y emocionado. Emocionado y agradecido. Agradecido e ilusionado”, encadena.

De 0 a 300 metros: primer paso por meta

“Cuando llevas 300 metros, normalmente la carrera ya va estirada. Cuando sales intentas posicionarte según la estrategia que tengas pensada, que muchas veces cambia porque tienes una idea en la cabeza, pero no depende solo de ti porque tus rivales también tienen la suya”, continúa desmenuzando el 1.500. “Los 300 metros es el primer paso por meta y ahí ya sabes cómo va a ir la carrera, que en mi época, con El Guerrouj, ya sabías que iba a ser rápida, a ritmo de récord del mundo”, se ríe.

En esta travesía, el punto toca pasando el Playa Club y Díaz recuerda que cuando era pequeño “daba vueltas como un loco por el barrio” soñando con ir a los Juegos Olímpicos. Pero el primer paso por meta de su carrera fue cuando quedó campeón de España promesa por tercer año seguido. “Me dijo mi entrenador que podíamos ir a los Juegos Olímpicos, que el seleccionador le dijo que solo tenía que hacer la mínima”. El sueño de Barcelona 1992 se desvaneció cuando un accidente de coche truncó su preparación.

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El momento también fue clave porque entró en juego un elemento que no conocía hasta entonces: la presión. “Dejó de ser un juego de niños a ser una responsabilidad y todo lo que eso conlleva”, reflexiona. Pero no le pesan todos los sacrificios que hizo. “Los volvería a hacer todos, de cabeza”, piensa. “Dudaba más mientras los estaba haciendo que ahora”. En su día necesitó llevarse un batacazo para darse cuenta: “Después de Barcelona bajé un poco el ritmo. Quería estudiar, entrenar y también llevar la vida de un chaval de mi edad, salir por el Orzán... Pero hay una cosa que es muy objetiva: el cronómetro. Hasta ese momento había bajado mis marcas todos los años y ese me quedé estancado. Fue cuando me dije que tenía que dar el cien por cien”.

Andrés Díaz, durante el recorrido de 1.500 metros de la entrevista Germán Barreiros

De 300 a 600 metros: construyendo la base

La carrera ya va lanzada y ya se ve cerca la coraza, donde está el ecuador. “El 500 también es un punto importante. Es un tercio, exacto. Ahí ya toca concentrarte, pensar en tu respiración, en los apoyos y en las sensaciones que tienes. Y si viene algún pensamiento de sacar un pie fuera, darle una patada rápidamente”, analiza. “Porque a partir del 500 empieza la fatiga”, añade.

Toca construir una base que te lleve a la meta. Como hizo él cuando se marchó a entrenar a la Blume. “Se ven las medallas, los tiempos. Pero no se ve todo el sacrificio que hay detrás, todo el esfuerzo”, opina. Y pone dos ejemplos. “Vino un compañero de INEF para hacer un trabajo de cómo era la vida de un deportista de alto nivel durante una semana y se fue alucinado. Llevábamos una rutina muy estricta. Nos levantábamos a la misma hora, íbamos a entrenar, desayunábamos, luego había otro entrenamiento, comer, una siesta a veces de dos hora, por la tarde otra vez entrenar y volvías, masaje o sauna, cenabas y para cama. Así todos los días. Y feliz”.

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Pero no era algo para todo el mundo. “Me fui a Madrid con un compañero de Palencia, Orlando Castro, que es una de las personas con más talento que he conocido. Pero él decidió volverse porque tenía claro que tanto, tanto, tanto sacrificio no le compensaba. Para hacer algo con ese nivel de intensidad, tienes que querer hacerlo con mucha intensidad”, señala.

De 600 a 900: pasando el ecuador

Llegada y vuelta en la coraza. “Como ya hay fatiga toca poner pensamientos positivos todo el rato que te lleven hacia adelante y después del 800 ya no mirar más referencias. Hay que estar pendiente de que no se te escape el de delante, ir muy pegado a él, porque el 800 va a ser el siguiente punto muy importante”, apunta.

Es el momento álgido de la prueba, como el 1999 fue el mejor año de su carrera. “Para mí un punto clave fue pasarme al 1.500. Pasé de ser un corredor de grupo a quedar quinto en un Mundial indoor. Mis entrenadores, que siempre me lo habían dicho, que yo era un corredor de 1.500, tenían razón”, bromea. “Ahí cambió todo, mis objetivos empezaron a ser otros. En 1998 ya apuntaba, que fui cuarto en el Europeo, pero me lesioné y tuve que esperar a 1999, que hice el récord y después fue bronce mundial”, valora.

En su momento de esplendor pasó de que Gebrselassie fuera uno de sus ídolos a ser su rival. “¡Es que llegué con mejor marca que él!”. Y completó su carrera perfecta. “Fue la del récord de Europa. De ritmo, de sensaciones, de disfrute, va mi compañero y amigo de liebre y le pedía más... Y ese día salió todo perfecto. Incluso pienso que con la fuerza con la que terminé, incluso habría podido dar un poco más”. También cita su victoria en el Meeting de Estocolmo de la Diamond League. "Cuando daba la vuelta de honor me acordaba de Riazor"

Andrés Díaz, durante el recorrido de 1.500 metros de la entrevista Germán Barreiros

De 900 a 1.200 metros: ya no hay vuelta atrás

“En el 1.000 ya sabes cómo vas. Y lo único que queda es tirar y darlo todo hasta el final”, dice mientras asoma el estadio de Riazor en el horizonte. La meta ya está cerca. Se huele. Y se empieza a pensar en el resultado.

“Y hay una cosa, no tienes ninguna garantía del resultado”, expone sobre lo bonito y duro del deporte. Es como un opositor, te puedes pasar cinco años encerrado, estudiando, apartado de la sociedad y de la vida, que si el día del examen no apruebas, es como haber tirado cinco años. Esto es algo parecido. Por mucho mucho que entrenes si el día de la competición no vas...”, opina.

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Él estuvo en pista el día que El Guerrouj, el único rival al que nunca pudo ganar, batió el récord del mundo que todavía sigue vigente y que vaticina que lo romperá el mismo que le quitó a él, 22 años después, el de Europa: Jakob Ingebrigtsen. “Nunca competí con él, pero es el rival que me ha hecho mejor. El hecho de que alguien como él fuera el único capaz de quitarme el récord, me hace mejor a mí”, piensa.

De 1.200 a 1.500 metros: toque de campana

Última vuelta y como si fuera música celestial suena la campana. “Ya no te puedes dosificar. No hay que pensar nada. Solo moverte rápido e intentar ganar. Si llevas a alguien delante, pensar en qué momento lo puedes pasar, si va con mucha fuerza o si ha bajado el ritmo y preparar la estrategia del final de carrera”.

Su final de carrera no fue fácil. “Cuando nos retiramos tenemos poco apoyo. Te ves con una edad en la que todavía tienes mucha vitalidad y mucha energía y de repente te das cuenta que ya no vas a poder dedicarte más a lo que era tu trabajo, tu pasión y a lo que has invertido tanto tiempo”, se lamenta. “Yo tuve la suerte de que tenía la carrera de INEF muy enfocada y me volqué en eso”.

Por otro lado pasó de ser ‘Andrés, el del récord’ a que la gente no se acuerde muy bien de cuál fue su mérito. “Algunos me dicen si fui campeón de esto o de lo otro. Y yo les digo que no, que fui el del récord”, sonríe.

Andrés Díaz, durante el recorrido de 1.500 metros de la entrevista Germán Barreiros

Últimos 50 metros: el esprint final

Sin pensar, ronda de preguntas rápidas.

¿Un rival?

El Geurrouj.

¿Un momento?

El del récord.

¿Un compañero?

Muchos.

¿Un entrenador?

Los dos que he tenido.

¿Una derrota?

Retirarme en Edmonton 2001.

¿Un sitio de A Coruña para correr?

El Paseo Marítimo.

¿Y un estadio?

Riazor.

Línea de meta: fuera de juego

En el estadio, junto a la estatua de Arsenio Iglesias, termina precisamente el trayecto. Y no es casualidad. El SuperDépor y Súper Andrés Díaz coincidiendo en el tiempo y con la retirada de las pistas de atletismo del recinto en 1995 como una herida que todavía sangra.

“La gente confundió las cosas. Nunca fui en contra del Dépor. Desde pequeño iba al fútbol con mi padre y me siento orgulloso del club como toda la ciudad”. Dicho esto, también defiende lo suyo. “¿Por qué a unos sí y a otros no? Nos dijeron que no nos preocupáramos. Pero esto fue en 1995, estamos en 2026 y, ¿dónde está la pista? Eso hizo mucho daño al atletismo. Y si hablé de una derrota, esta es otra”.

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Como también sería una victoria que ahora, a la ola de la Milla que se celebra mañana en O Parrote, se reactive el movimiento para luchar por unas pistas de atletismo municipales en la ciudad. "Me encantaría verlo. El problema es que se ha jugado a irnos agotando. Los primeros años salimos a manifestarnos, pero fue pasando el tiempo y no conseguimos nada. Ahora el trabajo les toca a otros, que van a contar con todo nuestro apoyo. A mí ya me llaman el pesado de la pista. Y realmente no sé por qué no se ha hecho".