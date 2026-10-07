“Andrés Díaz fue el ‘influencer’ de mi generación: queríamos ser como él a todos los niveles”

Pedro Esteso y Andrés Díaz, en el estadio Olímpico de Atenas la mañana del día en el que batieron el récord de Europa de 1.500 metros Cedida

“Mi primer recuerdo de Andrés Díaz es de 1994, antes de conocernos, cuando mi hermano (Juan Carlos) y yo lo vimos en el Campeonato de Europa y ya empezaba a ser un atleta de renombre”, dice Pedro Esteso, que incluso recuerda que dos años antes el coruñés no había podido ir a Barcelona 1992 tras sufrir un accidente de coche. Por entonces él todavía era un adolescente que hacía sus primeros pinitos sobre el tartán y no se podía imaginar que cinco años después harían historia juntos en El Pireo (Grecia). Porque Andrés Díaz siempre lo tuvo claro: el récord de Europa indoor de 1.500, ese en el que Esteso le guió hasta los 1.000 metros y que nadie fue capaz de batir en 22 años, les pertenece a ambos. Cada 24 de febrero lo celebran con un mensaje. Este viernes lo harán en persona rememorando aquellos tiempos en la Milla que se celebra en O Parrote en homenaje del coruñés.

La ocasión ideal para echar la vista atrás. “Nos conocemos personalmente desde 1997, que tuvimos la suerte de coincidir en el mismo club, Nike, y empezamos a ir a competiciones. Ya en 1998 estuvimos en el Europeo en Valencia, donde él y mi hermano participaron en el 1.500 y yo en el 800”, cuenta. Solo un año después llegaría su gran momento. “Casi desde que empezó la temporada de pista cubierta ya lo teníamos como una prueba señalada en el calendario”, reconoce. “Para mí fue una alegría que me llamaran para participar, aunque también una responsabilidad. Los cuatro meses previos me estuve preparando a fondo para llegar en la mejor forma posible y ayudar a Andrés. Pero todo lo que ocurrió aquella noche en Atenas superó todas las expectativas”, relata.

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Porque en realidad el objetivo era batir el récord de España de Fermín Cacho, que había fijado en 3:35.29, y el que cayó fue el de Europa, que estaba en posesión del británico Peter Elliott (3:34.20) con unos 3:33.34 que solo un genio como el noruego Jakob Ingebrigtsen pudo rebajar 22 años después (3:31.80). Esteso recuerda todo sobre esa jornada con nostalgia. “Ese día era Andrés el que trataba de calmarme a mí”, explica. Así que intentaron distraerse por la mañana. “Nos fuimos de paseo por Atenas y estuvimos en el estadio Olímpico. La verdad es que fue muy inspirador con lo que iba a pasar por la tarde en El Pireo”, señala.

Y eso que al llegar se encontraron con la mala noticia de que la otra liebre que iba a participar finalmente no tomaba la salida, así que tuvieron que hacer ellos todo el trabajo. Esteso hasta los 1.000 metros. Díaz en solitario los últimos 500. “Eso le añadió más épica”, apunta. Su abrazo emocionado en la línea de meta hablaba por sí solo de la hazaña que acababan de protagonizar. “Para mí ser liebre es una mezcla de amor por tu deporte, respeto por los compañeros y responsabilidad. Y si encima la otra persona te hace partícipe, entonces se demuestra que el atletismo puede ser un deporte de equipo y entre compañeros”, reclama.

Dentro y fuera de la pista

Y el coruñés siempre le reconoció esa labor que hizo por él en aquel día señalado. “Empezamos a mensajearnos cada 24 de febrero como una rutina para recordar el récord. Él siempre quiso que no fuera algo solo suyo. Me tuvo muy presente en todas sus declaraciones, hablando en plural y valorando mi trabajo. Son detalles que con el paso del tiempo a uno le marcan”, comenta. Y más cuando viene de parte de alguien a quien siempre había considerado, siendo siete años menor que Díaz, su ejemplo a seguir. “Hoy Andrés es un verdadero amigo. Pero antes fue un referente”, indica. “Ahora que está tan de moda la palabra influencer, para nosotros él fue el auténtico influencer en nuestra vida porque queríamos ser como él a todos los niveles”, subraya Esteso.

Porque destaca casi a la par su lado humano y su parte deportiva. “Era mayor que nosotros y en su momento nos supo abrir las puertas del mundo de atletismo profesional, enseñándonos qué podía haber más allá del deporte de alta competición y siempre nos arropó con su carácter tan tranquilo por un lado, pero tan cariñoso por otro”, le define. Como atleta, pone la atención en su “elegancia” y en su condición de “currante”. “Su auténtica virtud era saber estar en la pista, con una zancada magistral y una técnica de carrera envidiable que le permitía enfrentarse no solo a lo mejor del país, sino de Europa y del mundo”, valora Esteso sobre su amigo.

Quizás precisamente por eso no tuvo más éxitos a nivel internacional (además del récord de Europa y una medalla de bronce en el Mundial indoor, ambos en 1999, fue quinto en el Mundial de Sevilla 1999 y séptimo en los Juegos de Sídney 2000). Le tocó compartir generación con algunos de los más grandes de la historia. “Sobre todo en el Mundial de Sevilla, porque además hizo todo el trabajo en carrera. Con 3:31 nadie se había quedado sin medalla en todos los Mundiales anteriores ni tampoco en varios siguientes”, analiza y rompe una lanza en su favor: “Con el paso del tiempo, y no sé si él lo verá así, yo creo que contribuyó, empujó y motivó no solo a las siguientes generaciones, que lo veíamos como un ejemplo, sino a sus mismos competidores porque sabían que tenían que estar al máximo nivel si querían ganarle. Y eso que se puede decir que le tocó competir contras los mejores, atletas que marcaron un antes y un después en el medio fondo mundial como Hicham El Guerrouj, que todavía tiene el récord del mundo. Uno no siempre tiene todo lo que se merece a nivel de un resultado puntual o una medalla, pero si sumas todos los años de su trayectoria deportiva puede considerarse como uno más de esos grandes”.

El viernes A Coruña saldará una cuenta pendiente con Andres Díaz con la celebración de un homenaje en forma de milla nocturna que llevará su nombre y en la que habrá tres modalidades: la élite, con presencia de algunos de los mejores atletas del momento; la popular, abierta a todo el público; y la vintage, en la que se juntará con algunos de sus compañeros y rivales de la época. En ella no faltarán los hermanos Esteso. “Él ha estado en momentos importantes de nuestras vidas a nivel personal. Tanto nosotros como nuestro entorno siempre le ha apreciado y en cuanto supimos que se iba a desarrollar la idea no dudamos en ningún momento de que teníamos que estar. El homenaje es más que merecido”, dice. Aunque puede que esta vez la liebre entre en meta antes que el protagonista. Pedro Esteso se mantiene en activo y es campeón de Europa máster mientras que Andrés Díaz no ha vuelto a correr en modo competitivo.