La Milla Andrés Díaz va tomando forma

Imagen de archivo de Andrés Díaz Quintana

La prueba élite de la Milla Andrés Díaz, que se celebrará en A Coruña el sábado 9 de octubre, va tomando forma. En categoría femenina, ya están confirmadas las hermanas Debritu y Demeku Paniagua, ambas atletas internacionales y campeonas de España, mientras que en la prueba vintage se espera la presencia de varios exatletas españoles de renombre internacional.

Esa temporada, Debritu se colgó el oro en el Iberoamericano de Perú en los 3.000 metros obstáculos, mientras Demeku fue finalista en los 3.000 lisos. Fueron las dos primeras españolas en el Campeonato del Mundo de campo a través y se colgaron el oro y la plata, respectivamente, en el Nacional sub-20 celebrado este año en Albacete.

También participará la cita que transcurrirá por O Parrote, Sandra González, multicampeona de España, medalla de oro en los Nacionales de cross, y en los de trail, plusmarquista española de medio maratón sub-20, integrante de la selección nacional en el Campeonato del Mundo de campo a través y en el de Trail.

Otras corredoras inscritas son Paulette Natacha, varias veces medallista nacional absoluta en los 800 metros; Irma Veiguela, coruñesa de adopción, campeona de España sub-18 esta temporada en 1.500 metros y que entrena en nuestra ciudad a las órdenes de José Carlos Tuñas, así como que su compañera de entrenamientos, Laura Santos, quinta en los Nacionales absolutos de campo a través y en los 3.000 de pista cubierta. Del mismo grupo también competirá en la Milla Jimena Outes, quinta en el campeonato de España sub-18 en la doble vuelta a la pista larga.

La Milla Andrés Díaz ya es una realidad Más información

Sabela Martínez Peón, Lucia Cando, Lidia Balseiro, Estela Díaz, Sara López, Isabel Caeiro, Naroa Pereira, Carolina Santos, Mencía Alvarez, Laura Porto, Carmen Carrera, Blanca Durán e Iria Fraga, todas ellas destacadas a nivel nacional, dan más brillo todavía a la nómina de inscritas.

Pedro Osorio al frente

En categoría masculina encabeza la lista de invitados Pedro Osorio, atleta con una marca de 1:45 en los 800 metros y reciente medalla de bronce en los Campeonatos de España absolutos.

Xoel Franco, campeón de España sub-18 de 1.500 metros lisos y atleta que estuvo presente en los Europeos de la categoría disputados este año en cuidad italiana de Rieti; los coruñeses Pablo Bocelo, finalista en el Nacional absoluto en los 1.500 y cuarto hace unos días en la C10, y Javier Picos, ex plusmarquista de España sub-16 de 600 metros y múltiple medallista nacional, ahora afincado en Pontevedra, y Hugo Zuluaga, campeón de España sub-16 en Gijón de las tres vueltas a la pista larga, también ha confirmado su presencia en O Parrote.

La lujosa nómina de inscritos la completan otros deportistas que ya saben lo que es subirse a un podio a nivel nacional, como Iker Fernández Codesido, Enrique García García-Boente, Hugo García Souto, Lucas Santiso, Pablo Ulla, Jaime Bereket, Pepe Sánchez del Valle, Anxo Bello, Nuno Moure o Miguel Quintáns.

En los que respecta a la carrera vintage, no faltarán los hermanos Esteso, Pedro y Juan Carlos, quienes ayudaron a Andrés Díaz a conseguir en 1999 el récord de Europa de 1.500 metros bajo techo.

Ramón Serantes, campeón de España y aún en activo; Orlando Castro y Pedro Nimo, también internacionales en varios Campeonatos de Europa y Mundiales de cross; Emilio Rogel, explusmarquista de España en categorias de base y entrenador del mediofondista coruñés hasta que este se fue a Madrid, y Alberto Rodríguez y Antonio Aradas, excompañeros de entrenamientos de Andres Díaz, también han asegurado su presencia.

Según la organización, faltan por algunos por confirmar, como es el caso del burgalés Juan Carlos Higuero, campeón de Europa en 2007 de 1.500 en pista cubierta, entre otras muchas medallas internacionales. Reyes Estévez –oro continental en 1998–, José Manuel Abascal –bronce olímpico en 1984– y José Antonio Redolat no podrán estar por distintos motivos.