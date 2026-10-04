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Atletismo

La XX Edición de la carrera Coruña 10, en imágenes

Cerca de 3.000 participantes inundaron las calles de la ciudad herculina este domingo

Javier Alborés
04/10/2026 11:50
Cerca de 3.000 participantes se dieron cita para participar en la XX edición de la carrera popular
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