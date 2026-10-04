Atletismo
La XX Edición de la carrera Coruña 10, en imágenes
Cerca de 3.000 participantes inundaron las calles de la ciudad herculina este domingo
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Gran participación en la Coruña 10
Cerca de 3.000 participantes se dieron cita para participar en la XX edición de la carrera popular
JAVIER ALBORES
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