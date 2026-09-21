La Coruña 10 abre la inscripción para las 630 personas en espera

Llegada a meta de varios participantes en la Coruña 10 del 2025 Germán Barreiros

El próximo 4 de octubre regresa una de las carreras populares más multitudinarias de A Coruña a las calles de la Ciudad: la Coruña 10 (C10). Diez kilómetros de recorrido llano con salida en la Marina y meta en María Pita que congregan a miles de corredores y corredoras.

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En esta ocasión, el límite de participantes puesto inicialmente por la organización había sido de 3.000, el cual se sobrepasó hace algunas semanas. Entonces se abrió la posibilidad de inscribirse en una lista de espera por si se acababan habilitando nuevos dorsales. Este lunes el Concello informó de que las 630 personas que se habían registrado en la lista de espera finalmente podrán formalizar su inscripción en la carrera, si así lo siguen deseando. Todas esas personas deberían haber recibido un correo electrónico informándoles de la nueva situación y tendrán hasta las 23.59 horas del jueves 24 de septiembre para terminar de formalizar su inscripción en la carrera.

La prueba contará con corredores amateur, pero también con deportistas de primerísimo nivel. Es el caso del viveirense Adrián Ben, que junto a la también olímpica Águeda Marqués formará un cartel de lujo para la edición 2026 de la Coruña 10. En caso de que todas las personas de la lista de espera formalicen su inscripción, serán más de 3.600 las que corran por las calles el día 4 de octubre.