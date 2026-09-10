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O Noso Deporte | Atletismo

La Volta a Oza dará el pistoletazo de salida a la temporada de carreras populares

La de este domingo será la antepenúltima prueba del Circuito Coruña Corre

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
10/09/2026 18:13
La Volta a Oza @CarlotaBlanco (4)
Volta a Oza 2025
Carlota Blanco
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Tras el parón veraniego y con la vuelta al cole en septiembre, también regresan las carreras populares a A Coruña. El pistoletazo de salida será este domingo con la continuación del circuito Coruña Corre, que reanuda su calendario con la Volta a Oza. La prueba tendrá un recorrido de 6,25 kilómetros en categoría absoluta con salida y meta en el parque de San Diego.

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En total son más de 1.500 las personas que se han inscrito entre todas las categorías, 1.153 inscritos del circuito que han confirmado su asistencia y 350 nuevos que lo han hecho solo para este evento.

La carrera pasará por las zonas de Os Castros, Castrillón, Eirís, Monelos o Cuatro Caminos con un circuito de dificultad tres sobre cinco, según la organización, que mezcla asfalto y tierra con 141 metros de desnivel.

La Volta a Oza será la antepenúltima prueba del circuito Coruña Corre 2026. Después de esta quedarán por delante las del Ventorrillo (25 de octubre) y Novo Mesoiro (22 de noviembre).

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