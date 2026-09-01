Plata y récord de España para Yulenmis Aguilar en los Juegos Mediterráneos

Yulenmis Aguilar durante el campeonato de Europa RFEA

Yulenmis Aguilar por fin ha podido quitarse una espina con la que llevaba un tiempo clavada. La atleta cubana afincada en Oleiros se ha colgado este martes la medalla de plata en lanzamiento de jabalina en los Juegos Mediterráneos con una marca de 65,39 metros.

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Un lanzamiento que no solo le ha dejado a las puertas del oro (65,93 de la serbia Adriana Vilagos), sino que supone la mejor marca de su carrera y el nuevo récord de España. El anterior lo tenía Mercedes Chilla, con un lanzamiento de 64,07 en el año 2020.

La competición de lanzamiento de jabalina de los Juegos Mediterráneos ha sido de un nivel muy alto. Así lo demuestran las tres primeras clasificadas, que con sus marcas se hubieran llevado el oro en el Campeonato de Europa de París de hace apenas unas semanas.

Yulenmis Aguilar consigue así desquitarse de la pesada carga que llevaba desde hace más de un año, cuando una lesión de codo le obligó a frenar en seco y pasar por el quirófano. Desde entonces, la cubana no ha parado de trabajar para no solo recuperar su mejor nivel, sino también mejorarlo, como acaba de demostrar en Taranto.