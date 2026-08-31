Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Atletismo

A C10 esgota os 3.000 dorsais a máis dun mes da carreira e abre unha lista de espera

A proba celebrarase o 4 de outubro e a organización valora unha posible ampliación do número de prazas en función da demanda e das posibilidades organizativas e de seguridade

Sergio Baltar
31/08/2026 15:28
Salida de la Coruña 10 (C10) 2025
Sa´ñida da derradeira edición da C10
Germán Barreiros
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

A C10 esgotou xa os 3.000 dorsais dispoñibles para a edición deste ano, que se celebrará o domingo 4 de outubro polas rúas da Coruña. A elevada demanda, a máis dun mes da celebración da proba, levou á organización a habilitar unha lista de espera para as persoas interesadas en participar e valorar unha posible ampliación do número de prazas. 

O concelleiro de Deportes, Manuel Vázquez, destacou a resposta das persoas participantes, que confirma o crecente interese polas carreiras populares na cidade. “Que os 3.000 dorsais se esgotasen con tanta antelación é unha mostra da enorme afección que existe na Coruña polo deporte e, especialmente, polo atletismo popular”, sinalou. 

Vázquez puxo tamén en valor as condicións da Coruña para acoller este tipo de probas, que permiten combinar a práctica deportiva co desfrute dos espazos urbanos e do litoral da cidade. “Temos unha cidade privilexiada para correr e un calendario deportivo cada vez máis atractivo, tanto para as coruñesas e coruñeses como para as persoas que nos visitan para participar nas diferentes probas”, indicou. 

A C10 volverá ser unha das grandes citas do calendario deportivo municipal, nun contexto de crecemento da participación nas carreiras populares que se celebran na cidade. “Nas últimas probas estamos vendo como os cupos se completan e a demanda continúa medrando”, apuntou Vázquez. Para o concelleiro, ter xa 3.000 persoas inscritas na C10 cando aínda queda máis dun mes para a carreira confirma o interese que esperta.

Águeda Marqués en los JJOO de París 2024

Águeda Marqués se suma al cartel de la Coruña10

Más información
Adriu00e1n Ben

Adrián Ben, fichaje bomba de Coruña10

Más información

“A Coruña vive o deporte e cada vez son máis as persoas que queren participar nas probas que se organizan nas nosas rúas”, engadiu Vázquez. O concelleiro incidiu tamén no compromiso municipal coa promoción da actividade física e co deporte de base. “Queremos facilitar que cada vez máis coruñeses e coruñesas practiquen deporte, independentemente da súa idade ou do seu nivel”, sinalou o edil, quen destacou o papel das carreiras populares como porta de entrada á práctica deportiva. “Son probas que fomentan a actividade física e que, ademais, contribúen a levar o deporte ás rúas e aos barrios”. 

Ante a elevada demanda, a organización habilitou unha lista de espera para as persoas que non puideron obter un dos 3.000 dorsais dispoñibles. Esta permitirá coñecer o número de persoas interesadas en participar e estudar, en función das posibilidades organizativas e das condicións de seguridade da proba, unha eventual ampliación do cupo. As persoas interesadas poderán anotarse na lista de espera a través da web de Carreiras Galegas. 

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Salida de la Coruña 10 (C10) 2025

A C10 esgota os 3.000 dorsais a máis dun mes da carreira e abre unha lista de espera
Sergio Baltar
El ideal gallego

La Milla Andrés Díaz ya es una realidad
María Varela
Águeda Marqués en los JJOO de París 2024

Águeda Marqués se suma al cartel de la Coruña10
Raúl Ameneiro
Imagen de archivo de la Carreira Popular de Cambre

Sandra González y Facundo Medard triunfan en la XXXIII Carreira de Cambre
Esther Durán