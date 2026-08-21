La Milla Andrés Díaz ya es una realidad

Andrés Díaz Archivo DXT Campeón

El 9 de octubre será el día en que A Coruña salde una de sus grandes cuentas pendientes con el homenaje a su mejor atleta de todos los tiempos, Andrés Díaz. Porque la Milla que llevará su nombre y con la que se pretende reconocer la carrera de uno de los grandes especialistas del mediofondo español, ya es una realidad. El lunes se abren las inscripciones para una prueba que combinará el carácter popular con reunir en la ciudad tanto a los mejores especialistas del momento como a algunos de los rivales de la época del coruñés con una categoría vintage de exhibición. "Si me aguanta el tendón, también competiré", dice el propio Andrés Díaz.

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A la cita, por tanto, no le faltan incentivos. La distancia escogida es la de la milla, que equivale a unos 1.600 metros, prácticamente la misma en la que el coruñés logró sus mejores resultados al ser finalista olímpico en Sídney 2000 y mundial en 1999, año en el que también fue bronce mundial indoor. Además, fue el poseedor del récord de Europa en pista cubierta durante 22 años.

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La prueba, organizada por el Club Coruña Comarca con la colaboración logística de CCNorte y el patrocinio del Concello de A Coruña y la Secretaría Xeral para o Deporte, será nocturna, tendrá al Parrote como escenario con un circuito de 500 metros, y habrá tres modalidades, además de otras distancias para categorías inferiores (desde sub-8 a sub-16). Una será la popular, abierta a todo tipo de corredores. Otra, la élite, a la que solo se puede acceder por invitación. Y la vintage, en la que se pretende juntar a Andrés Díaz con otros grandes especialistas de su época como Reyes Estévez o Juan Carlos Higuero.

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Andrés Díaz, nacido en A Coruña en 1969, se retiró hace más de dos décadas. Sin embargo, nunca había recibido el homenaje de su ciudad a pesar de que el pleno del Ayuntamiento aprobó hasta en tres ocasiones la celebración de un trofeo con su nombre en las pistas del Palacio de los Deportes de Riazor. Por eso José Carlos Tuñas, del Coruña Comarca, y Pepe Sánchez del Valle, del ChampionChipNorte, decidieron sacar adelante el proyecto. Llevaban prácticamente un año puliendo todos los detalles y finalmente el 9 de octubre verá la luz: Milla Andrés Díaz. Una noche. Una milla. Una leyenda.