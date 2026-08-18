Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Atletismo

Águeda Marqués se suma al cartel de la Coruña10

La atleta segoviana, finalista olímpica en París 2024, se une a Adrián Ben como estrellas de la prueba

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
18/08/2026 17:50
Águeda Marqués en los JJOO de París 2024
Águeda Marqués en los JJOO de París 2024
RFEA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Menos de dos meses quedan para que la edición número veinte de la carrera popular Coruña10 dé su pistoletazo de salida. Ese domingo 5 de octubre no solo participarán corredores coruñeses y aficionados llegados a la ciudad, sino también atletas de primer nivel. Tras la primera confirmación del viveirense Adrián Ben, ahora el Concello ha hecho oficial la participación de Águeda Marqués.

Adriu00e1n Ben

Adrián Ben, fichaje bomba de Coruña10

Más información

Nacida en Segovia en 1999, Águeda Marqués es especialista en carreras de medio fondo, llegando a ser finalista en 1.500 en los Juegos Olímpicos de París 2024. Durante los últimos meses, en los que se ha ido recuperando de unas molestias físicas, ha participado en citas internacionales que incluyeron la prueba de 10 kilómetros de Madrid, donde firmó un tiempo de 32:41 que le dio la victoria.

"Me apetece mucho correr el 10K en A Coruña porque, además, creo que es una forma muy especial de empezar una nueva temporada y hacer un poco borrón y cuenta nueva después de este año tan difícil para mí. A Coruña es una de mis ciudades favoritas y tengo muchas ganas", expresó la atleta.

Más de 2.600 personas (2.400 en la prueba absoluta) tienen ya su dorsal confirmado para la Coruña10 del día 5 de octubre, por lo que el número se acerca al límite inicial de 3.000 puesto por la organización. El primer plazo de inscripción termina el 25 de septiembre, cuando el precio del dorsal pasará a costar más de 15 euros. 

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Águeda Marqués en los JJOO de París 2024

Águeda Marqués se suma al cartel de la Coruña10
Raúl Ameneiro
Imagen de archivo de la Carreira Popular de Cambre

Sandra González y Facundo Medard triunfan en la XXXIII Carreira de Cambre
Esther Durán
Yulenmis Aguilar durante el campeonato de Europa

Yulenmis Aguilar se mete en la final del Europeo de Birmingham
EFE
Yulenmis Aguilar en el podio junto a Paula Redondo y Enya Carretero

Yulenmis Aguilar, confirmada en la lista para el Europeo de Birmingham
María Varela