Águeda Marqués se suma al cartel de la Coruña10

Águeda Marqués en los JJOO de París 2024 RFEA

Menos de dos meses quedan para que la edición número veinte de la carrera popular Coruña10 dé su pistoletazo de salida. Ese domingo 5 de octubre no solo participarán corredores coruñeses y aficionados llegados a la ciudad, sino también atletas de primer nivel. Tras la primera confirmación del viveirense Adrián Ben, ahora el Concello ha hecho oficial la participación de Águeda Marqués.

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Nacida en Segovia en 1999, Águeda Marqués es especialista en carreras de medio fondo, llegando a ser finalista en 1.500 en los Juegos Olímpicos de París 2024. Durante los últimos meses, en los que se ha ido recuperando de unas molestias físicas, ha participado en citas internacionales que incluyeron la prueba de 10 kilómetros de Madrid, donde firmó un tiempo de 32:41 que le dio la victoria.

"Me apetece mucho correr el 10K en A Coruña porque, además, creo que es una forma muy especial de empezar una nueva temporada y hacer un poco borrón y cuenta nueva después de este año tan difícil para mí. A Coruña es una de mis ciudades favoritas y tengo muchas ganas", expresó la atleta.

Más de 2.600 personas (2.400 en la prueba absoluta) tienen ya su dorsal confirmado para la Coruña10 del día 5 de octubre, por lo que el número se acerca al límite inicial de 3.000 puesto por la organización. El primer plazo de inscripción termina el 25 de septiembre, cuando el precio del dorsal pasará a costar más de 15 euros.