Sandra González y Facundo Medard triunfan en la XXXIII Carreira de Cambre

Imagen de archivo de la Carreira Popular de Cambre AEIG

Cambre, inmersa en la semana de sus fiestas patronales, celebró este sábado la trigésimo tercera edición de su carrera popular, prueba enmarcada en el décimo tercer circuito de la Deputación da Coruña, que en esta ocasión rozó los 800 inscritos, 629 de ellos en el segmento sénior, entre la cuatro categorías en liza.

En la absoluta masculina, con un recorrido de 7.300 metros, se impuso Facundo Medard (Tiatlón Atlántico), con un tiempo de 24:17. Le escoltaron en el podio el cullerdense Antón Gómez López (Club Atletismo Santiago), que empleó 39 segundos más, y Amador Pena (Atletismo Obradoiro), con un registro de 25:11.

La carrera femenina la ganó con mucha autoridad Sandra González Fernández (Escola Atlética Lucense), con una marca de 27:19. La segunda clasificada, Nuria Mejuto (Sociedad Deportiva Compostela Atletismo), entró cuatro minutos y 31 segundos después. Tercera, con 32:32, finalizó la oleirense Noelia Papín (Dawako).

El larachés Mateo Ramos (Acea da Ma Tri Arteixo) y la oleirense Leire García Pico (Club Triatlón Atlántico) triunfaron en la categoría sub-18; el sadense Mateo Bouzón (Club Triatlón Atlántico) y la oleirense Alba Porto (Triatlón Atlántico), con la local Martina Boo (Cambre) segunda, lo hicieron en la sub-16, mientras que los campeones sub-14 fueron el sadense Antonio Sanmartín (Club Atletismo Sada) y la oleirense Anne Porto (Triatlón Atlántico).

En sub-12 se impusieron Mateo Vilela (Club Atletismo Millaraio) y herculina Claudia Fernández Novo (Atletismo Riazor). Completaron la nómina de ganadores, en la categoría sub-10, Saúl Rodríguez López (Club Atletismo Tambre) y la sadense Celtia López Ojén (Club Atletismo Sada).