Yulenmis Aguilar se mete en la final del Europeo de Birmingham

Yulenmis Aguilar durante el campeonato de Europa RFEA

Yulenmis Aguilar, en lanzamiento de jabalina, y el relevo 4x400 de mujeres, clasificados para sus respectivas finales, alegraron la quinta jornada matutina del equipo español en los Europeos de atletismo de Birmingham (Reino Unido), en los que debutaron las heptatletas María Vicente y Sofía Cosculluela y el relevo masculino largo y los tres representantes de 1.500 quedaron eliminados.

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Yulenmis Aguilar, afincada en Oleiros, se resarció en Birmingham del amargo sabor que le dejó la eliminación en los Europeos de Roma en la calificación.

En esta ocasión, la española de origen cubano selló el pase a la final de la jabalina con una marca de 59,85 metros que le valió para superar el corte que lideró la suiza Leonie Huegli.

El relevo femenino del 4x400, las llamadas 'Golden bubbles', no tuvo problemas para superar la calificación y acceder a la final con el equipo formado por Ana Prieto, Herminia Parra, Rocío Arroyo y Blanca Hervás, que firmaron un crono de 3:26.41, el segundo de su serie, sólo por detrás de Gran Bretaña (3:22.25).

Menos suerte tuvo el relevo masculino del 4x400 formado por David García Zurita, Ángel González, Juan José de la Rosa y Bernat Erta, que finalizó cuarto su serie con un crono de 3:01.41 y cayó eliminado sin acceder a la final al quedarse a ocho centésimas de la octava posición del equipo polaco.

Las noticias tampoco fueron buenas en el 1.500 masculino, ya que ninguno de los tres representantes españoles logró el pase a la final, al no quedar entre los seis primeros de sus respectivas series.

El barcelonés Carlos Sáez sufrió una caída en su carrera y terminó penúltimo con 3:55.49, mientras que el gallego Adrián Ben y el murciano Mariano García, que compartieron serie, quedaron octavo (3:42.52) y decimocuarto (3:44.09), respectivamente.