Yulenmis Aguilar, confirmada en la lista para el Europeo de Birmingham

Yulenmis Aguilar en el podio junto a Paula Redondo y Enya Carretero RFEA

Yulenmis Aguilar vuelve a una cita internacional con la selección española después de su paso por los Juegos Olímpicos de París, donde consiguió un diploma por su posición de finalista. La lanzadora de jabalina coruñesa, que el pasado mes de mayo regresó a las pistas un año después de una operación de codo, ha sido oficialmente confirmada en la lista para el Campeonato de Europa que se disputará del 10 al 16 de agosto en Birmingham. Tenía la marca mínima y además, el pasado fin de semana se proclamó campeona de España en Málaga.

Aguilar, afincada en Oleiros desde el 2020, pasó un calvario el último año, pero si quería seguir lanzando la única solución que tenía era pasar por quirófano para solucionar un problema en su codo. El proceso de recuperación no fue fácil. Seis meses de mucho dolor y desesperación y otros seis de ir entrenando poco a poco hasta estar preparada para la vuelta. Su reaparición fue en mayo en Castellón, donde las sensaciones fueron agridulces. Lanzó sin dolor, pero solo 57 metros y 56 centímetros, por debajo de lo esperado.

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Solo tuvo que esperar quince días más para hacer volar a su jabalina por encima de los 60 metros. Fue en Pamplona, en el Campeonato de España de clubes, cuando firmó una marca de 61.83 metros, mínima para el Campeonato de Europa, un objetivo que tenía en mente, ambiciosa, aunque lo viera cercano y lejano a la vez. "Yo soy una atleta que me manejo bajo presión. No me gusta ir por la vida a ver qué sale. Mi objetivo es el Europeo”, apuntaba tras su regreso. “Falta todavía bastante y espero mejorar la forma. Intentaré no hacer muchas competiciones, entonces no podré acceder por ranking y tendré que hacer la mínima, que es de 60,80, que no creo que sea una marca que esté demasiado lejos, por lo menos cuando estaba bien. Ahora quizás sí que se me haga un poco más difícil”, reconocía.

De vuelta a lo más alto

Con el objetivo cumplido, el pasado fin de semana compitió en el Campeonato de España, donde ganó la medalla de oro, aunque sin poder pasar de los 60 metros (59.78). "Con sabor agridulce me voy de este campeonato, feliz por estar de vuelta en lo más del podio. Lo positivo, poder hacer seis lanzamientos sin dolor, con ganas se seguir creciendo. Lo menos bueno, que los récords y los resultados métricos se me siguen resistiendo", valoró en sus redes sociales.

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Tendrá una nueva oportunidad en el Campeonato de Europa. Allí, parte entre las favoritas ya que aún sin estar al 100%, tiene la sexta mejor marca del año. La líder del ranking continental es la noruega Sigrid Borge, con 65 metros. Le siguen la serbia Adriana Vilagos (63.83); la polaca Maria Andrejczyk (62.78); la croata Sara Kolak (62.61) y la suiza Leonnie Hügli (62.18). Solo ellas superan a Aguilar, que después de la cita en Birmingham tendrá un nuevo compromiso con la selección en los Juegos del Mediterráneo, que se disputan a partir del 21 de agosto en la localidad italiana de Tarento.