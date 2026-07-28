Adrián Ben, fichaje bomba de Coruña10

Adrián Ben

“Nos vemos el 4 de octubre”, reta Adrián Ben a Andrés Díaz en el anuncio bomba del Ayuntamiento de la participación del atleta viveirense, una de las referencias mundiales del mediofondo, en Coruña10. “Vete preparando que no me vale que me digas que ya estás viejo”, bromea el lucense con el coruñés, de quien es el heredero natural. Ambos son historia del atletismo español y gallego. Y ahora Ben tiene la oportunidad de triunfar en la tierra del que fue su antecesor. Una estrella a la altura de una edición tan especial como la vigésima de la que es la carrera popular por excelencia de la ciudad.

El gallego, heredero natural del mejor atleta coruñés de todos los tiempos, Andrés Díaz, acaba de proclamarse campeón de España de 1.500 metros en su preparación hacia el Campeonato de Europa que se disputará en Birmingham en dos semanas.

A C10 abre inscricións cun tope inicial de 3.000 participantes Más información

El palmarés del atleta lucense, de solo 27 años, habla por sí solo. Fue finalista olímpico en los Juegos de Tokio 2020, donde se quedó a las puertas de las medallas en la quinta plaza. Una más arriba, cuarto, acabó en el Campeonato del Mundo de 2023 celebrado en Budapest, mismo año en el que se proclamó campeón de Europa en pista cubierta. Estos resultados fueron en los 800 metros, su primer amor, como el de Andrés Díaz, olímpico en Atlanta 1996 en esta distancia en la que Ben ha ido borrándole de las listas de los récords.

El año pasado el lucense dio el salto al 1.500. Este es todavía territorio del coruñés, que además de ser finalista olímpico (Sídney 2000) y mundial (Sevilla 1999) conserva los récords tanto al aire libre como en pista cubierta (que lo fue incluso de Europa durante 22 años hasta la aparición de Jakob Ingebrigtsen). Pero Ben apunta maneras. Pese a ser un novato, se clasificó para la final del último Mundial y Díaz vaticinaba entonces que, además de ganar medalla, caería su última plusmarca. Ya corrió en 3:31.70 por los 3:31.48 con los que el coruñés mantiene el récord. No fue así (terminó octavo), aunque sigue creyendo que solo es cuestión de tiempo. Quién sabe si llegará en dos semanas en el Campeonato de Europa que se disputará en Birmingham, a donde Adrián Ben llegará después de revalidar su título nacional el pasado fin de semana en Málaga.

Una gran milla urbana para homenajear a Andrés Díaz Más información

“Es un competidor nato y por sus valores, un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones del atletismo. Con tesón, esfuerzo y humildad llegó a lo más alto y eso es un motivo de orgullo para todas las gallegas y gallegos. Será un placer contar con él en esta edición tan especial de nuestra carrera más longeva”, destacó la alcaldesa Inés Rey. El presidente de la Federación Gallega de Atletismo, Iván Sanmartín, destacó “la garra y el pundonor” de Adrián Ben, “un ídolo de masas que subirá el caché atlético de Coruña10 y atraerá a mucha gente” y que además es gallego, “importante porque para él será como correr en su casa”. Aunque es cierto que será su primera participación en la carrera absoluta, no será su debut en el asfalto coruñés, porque sí que había corrido en ediciones previas de la prueba, pero todavía en categoría para los menores de edad.

Mientras anto, Andrés Díaz todavía sigue esperando por el gran homenaje que le debe la ciudad. El próximo mes de septiembre se había anunciado la organización de una milla urbana que llevaría su nombre y que traería a la ciudad a algunas de las figuras de su época, como Reyes Estévez o Juan Carlos Higuero, además de los principales atletas del momento, pero todavía no se han concretado las fechas para su celebración.

Casi mil inscritos

Coruña10 abrió el plazo de inscripción hace menos de una semana y en solo seis días ya se cubrieron 800 de los 3.000 dorsales inicialmente disponibles, aunque el Ayuntamiento valorará, según la demanda, si amplía esta cifra.

El calendario de inscripción está planeado en tres fases: un primer plazo con coste reducido, hasta el 16 de agosto; un segundo ordinario que irá hasta el 15 de septiembre y por último, un tercero, extraordinario, con final el 26 de septiembre (siempre que no se agoten antes las plazas). Además, habrá bonificaciones especiales en los precios para las personas desempleadas, mayores de 65 años y también para las familias numerosas.