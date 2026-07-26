Yulenmis Aguilar vuelve a lo más alto tras su lesión

Yulenmis Aguilar en el campeonato de España RFEA

La hispanocubana Yulenmis Aguilar protagonizó uno de los regresos más destacados de los Campeonatos de España de atletismo al proclamarse campeona nacional de lanzamiento de jabalina con un mejor intento de 59,78 metros, después de superar una lesión que la obligó a pasar por el quirófano.

La atleta afincada en Oleiros volvió a competir al máximo nivel en el Estadio Ciudad de Málaga y completó los seis lanzamientos del concurso, una muestra de su recuperación tras un largo proceso de rehabilitación. Aguilar dominó la prueba desde el inicio y recuperó el título nacional con una marca que ningún otro rival pudo igualar.

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“Es bonito ganar delante de mi gente después de dos años muy difíciles con la lesión y la operación, pero me hubiera gustado superar el mejor registro de un Campeonato de España”, declaró la lanzadora tras la competición.

La atleta valoró especialmente haber podido completar los seis intentos del concurso, un aspecto que considera una muestra del progreso experimentado desde su regreso a la competición. “Hay que seguir trabajando. Lo más positivo es que he podido realizar los seis lanzamientos y volver a competir con buenas sensaciones”, señaló Aguilar, que dominó la prueba con autoridad. El triunfo en Málaga confirma la recuperación de una de las grandes referentes españolas de la jabalina. Tras una larga ausencia, la atleta vuelve a situarse entre las mejores especialistas.