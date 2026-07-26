Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Atletismo

Yulenmis Aguilar vuelve a lo más alto tras su lesión

La atleta hispanocubana afincada en Oleiros se impuso con claridad en el Campeonato de España de lanzamiento de jabalina

Agencias
26/07/2026 21:16
Yulenmis Aguilar en el campeonato de España
Yulenmis Aguilar en el campeonato de España
RFEA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La hispanocubana Yulenmis Aguilar protagonizó uno de los regresos más destacados de los Campeonatos de España de atletismo al proclamarse campeona nacional de lanzamiento de jabalina con un mejor intento de 59,78 metros, después de superar una lesión que la obligó a pasar por el quirófano.

La atleta afincada en Oleiros volvió a competir al máximo nivel en el Estadio Ciudad de Málaga y completó los seis lanzamientos del concurso, una muestra de su recuperación tras un largo proceso de rehabilitación. Aguilar dominó la prueba desde el inicio y recuperó el título nacional con una marca que ningún otro rival pudo igualar.

Yulenmis Aguilar: “Me he vuelto a sentir viva”

Más información

Es bonito ganar delante de mi gente después de dos años muy difíciles con la lesión y la operación, pero me hubiera gustado superar el mejor registro de un Campeonato de España”, declaró la lanzadora tras la competición.

La atleta valoró especialmente haber podido completar los seis intentos del concurso, un aspecto que considera una muestra del progreso experimentado desde su regreso a la competición. “Hay que seguir trabajando. Lo más positivo es que he podido realizar los seis lanzamientos y volver a competir con buenas sensaciones”, señaló Aguilar, que dominó la prueba con autoridad. El triunfo en Málaga confirma la recuperación de una de las grandes referentes españolas de la jabalina. Tras una larga ausencia, la atleta vuelve a situarse entre las mejores especialistas.

Yulenmis Aguilar en el podio junto a Paula Redondo y Enya Carretero
Yulenmis Aguilar en el podio junto a Paula Redondo y Enya Carretero
RFEA
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Yulenmis Aguilar en el campeonato de España

Yulenmis Aguilar vuelve a lo más alto tras su lesión
Agencias
Salida de la Coruña 10 (C10) 2025

A C10 abre inscricións cun tope inicial de 3.000 participantes
Esther Durán
Mauro Seguín, con las medallas de oro del Campeonato de España y del Campeonato de Europa

Mauro Seguín: "Es bastante fuerte pensar que soy campeón de Europa"
María Varela
Mauro Seguín, con la medalla de oro

Exhibición de oro de Mauro Seguín en el Campeonato de España sub-18
María Varela