Mauro Seguín: "Es bastante fuerte pensar que soy campeón de Europa"

Mauro Seguín, con las medallas de oro del Campeonato de España y del Campeonato de Europa Germán Barreiros

Mauro Seguín (A Coruña, 2010) tiene cara de niño. Porque en realidad, con 16 años recién cumplidos, todavía lo es por más que acabe de escribir una de las grandes páginas de la historia del atletismo coruñés al proclamarse campeón de Europa sub-18 de 400 metros vallas. “Es bastante fuerte”, resume sonriente, todavía en esa nube que le rodea desde que regresó de Rieti, una de las cunas italianas del tartán, con la medalla de oro colgada del cuello. El móvil casi se queda sin números para mostrarle las notificaciones que le esperaban de todos los que le querían felicitar. Un 19 de julio para siempre inolvidable. Y por más de un motivo. En ese cúmulo de coincidencias entre el Mundial de 2010 y este de 2026, también se puede incluir la suya, que tenía solo 16 días de vida cuando la selección española de fútbol levantó su primer título en Sudáfrica y 16 años después, se colgó el oro europeo solo unas horas antes de que la Roja bordara su segunda estrella. “España hizo su mejor Europeo sub-18 de atletismo de la historia. El récord estaba en 8 medallas y conseguimos 15, cuatro de ellas de oro. Y después todos juntos vimos la final del Mundial. Fue muy bonito”, apunta.

A principio de temporada llegar al Europeo era solo un sueño difuminado que Mauro se atrevía a verbalizar más bien con la boca pequeña. Sobre todo porque era su primer año en la categoría. De hecho, solo él y el octavo de la final eran nacidos en 2010. El resto, en 2009. Un gran salto de calidad le impulsó a ir quemando etapas y subiendo de objetivos hasta lograr el título en el Campeonato de España, donde además reventó el cronómetro (se quedó a 13 centésimas del récord nacional) para plantarse en la cita continental como el líder del año y gran favorito. Y allí puso la guinda con una victoria a la que no le faltó suspense, con solo tres centésimas de margen sobre Tristán Nuño, con el que además firmó un histórico doblete español

“Ser el favorito es una responsabilidad”, reconoce, “porque tienes que defender ese liderato y siempre puede aparecer alguien que pueda dar la sorpresa, pero yo creo que si estás tranquilo, sabiendo lo que tienes que hacer y todo lo que has entrenado es más fácil confiar en lo que puedes hacer”. Su dorsal, con su apellido escrito en letras mayúsculas, era de hecho diferente al del resto, con un fondo azul para señalar precisamente su condición de ser el atleta que más rápido había corrido la distancia en el curso, los 50.51 segundos del Campeonato de España, solo dos semanas antes. “Impone un poco, pero también es bonito llevarlo y poder defenderlo”, señala.

El camino empezó el viernes en las eliminatorias. “Se clasificaban los cuatro primeros de cada serie y yo fui primero, bastante tranquilo para lo que me esperaba”, analiza sobre el que fue su debut oficial con la selección española, a la que solo había acudido previamente a un control de seguimiento del sector de vallas. El sábado llegaron las semifinales. “Pasaban dos por serie y dos por tiempos y yo fui segundo”, continúa, “lo único que para la final los mejores tiempos suelen ir por las calles centrales y a mí me tocó la ocho, que no suele ser muy querida por la gente”. Porque significa correr sin referencias de los que vienen por detrás, con una diana situada a su espalda. “A mí no me importó mucho. Salí con ganas, concentrado en mi carrera y en lo que tenía que hacer y ya está”.

Así de fácil y así de difícil en una prueba, además, que exige medir muy bien los esfuerzos y el ritmo. Si se sale muy lento ya no da tiempo a remontar en la recta final. Pero si al contrario se sale muy rápido, esta se puede hacer larguísima. “Yo voy a 15 pasos y si no lo tienes bien medido o te puedes comer la valla o tener que dar muchos pasitos y perder tiempo”, explica, “y yo no suelo salir muy rápido, suelo conservar bastante en el primer 200 y luego ya acabo bastante bien la carrera, tengo bastante resistencia y eso me beneficia”. Y fue precisamente lo que le llevó hasta el oro en Rieti. A mitad de carrera no estaba en puestos de podio. A la recta ya entró a la par de su compañero Tristán Nuño. Y el título se decidió en un esprint final entre ambos tras sortear la última valla. “De hecho la toqué con la pierna de ataque y me tropecé un poco, pero me recuperé bien, vi que estaba justo a la par que él y al entrar estuvimos los dos mirando el marcador a ver quién había ganado y ya salió mi nombre y nos pusimos los dos a celebrar”, recuerda.

Su tiempo, 50.62 segundos. El del otro español, 50.65. El tercero ya fue el austríaco Zsombor Klucsik con 51.27. Tres centésimas que le supieron a gloria aunque la plata la hubiese celebrado igualmente. “El objetivo ya estaba más que cumplido”, dice. “Para mí el Europeo era como un plan B. Obviamente había pensado en él, pero no me imaginaba que iba a quedar campeón de España porque creía que había rivales más fuertes”, reconoce. No es que fuera un desconocido. Venía de ser el curso anterior subcampeón de España sub-16 en 300 vallas. Y su adaptación a la categoría sub-18 (en la que sube la altura de las obstáculos, aunque todavía 7 centímetros más bajos que en sénior) fue meteórica. “Solo con ir ya me conformaba y después con estar en la final. Pero aquí estamos”, se ríe.

Progresión sin límites

De correr “a todos los lados” a campeón de Europa, Seguín se apuntó a atletismo cuando contaba solo con 6 años. “¿Por qué no probar si iba corriendo a todas partes?”, se pregunta. Pasó por pruebas de fondo y medio fondo, pero su historia con las vallas no empezó hasta más tarde, con 13 años, cuando se puso a las órdenes de Vicente Veiga en el Marineda Atlético. “Antes no está permitido”, explica. Empezó por las pruebas de 60 y 80 metros y fue subiendo hasta los 220, los 300 y ahora ya los 400, donde ha dado su gran salto cualitativo. “Tiene unas cualidades muy buenas para correr los 400 y los 400 vallas. Su nivel de resistencia es muy bueno, mejoró también la velocidad y la capacidad técnica. Es coordinado y una de sus grandes virtudes es que tiene muy buen sentido del ritmo. Y además (y no menos importante) es muy competitivo, que al principio le costaba más”, explica el entrenador del equipo.

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“Ha subido muchísimo el nivel aunque yo creo que el gran salto lo pegó el año pasado. Quedó subcampeón de España de 300 y a las semanas hizo una marca muy cerca del récord de España. Y este se adaptó muy bien al cambio de categoría. Corrió muy rápido desde el invierno, que fue finalista nacional en 400. Y tenía mucha confianza en que iba a pelear por el podio en el Campeonato de España”, añade destacando su 50.51, a trece centésimas de un récord nacional de Aleix Porras que ya tiene once años y que él aún dispone de toda una temporada por delante para acometerlo.

Entrenando seis días a la semana (solo descansa los domingos) con David Delgado, que acaba de batir el récord de España absoluto, como referente, Seguín asegura que se centrará en mejorar los primeros 200 metros. Veiga, que no es una casualidad que no deje de sacar grandes vallistas gracias a su método, le da la razón: “La clave de un 400 es tener una buena reserva de velocidad”. Pero de momento, le ha dado unas merecidas vacaciones en lo que queda de verano. “En septiembre volveremos. Nueva temporada y nuevos objetivos”, afirma Seguín. Y nuevos retos.