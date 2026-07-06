Exhibición de oro de Mauro Seguín en el Campeonato de España sub-18

Mauro Seguín, con la medalla de oro Cedida

El coruñés Mauro Seguín se proclamó campeón de España sub-18 en Castellón con una auténtica exhibición en la final de 400 metros vallas, en la que no solo batió a todos sus rivales, incluso con más de un segundo de ventaja sobre el segundo clasificado, sino que logró su mejor marca personal, con 50.51, se puso líder del año a nivel europeo y se quedó a tan solo 13 centésimas del récord de España de la categoría en posesión de Aleix Porras (50.38).

El del Marineda Atlético llegaba en un gran momento de forma con buenos resultados a lo largo de toda la temporada. El sábado, en las eliminatorias, no tuvo problemas para ganar su serie, con un tiempo de 53.60 segundos, y garantizarse un puesto en la gran final, donde estarían en juego las medallas. Ahí salió su mejor versión para ganar en 50.51 por delante del también gallego Aaron Ferreiro, del AD Marathon, que firmó unos buenos 51.45, y del zaragozano Tristán Nuño (52.19).

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No fue el único campeón en la cita de Castellón. El ferrolano Bruno Castro, que compite por el Coruña Comarca, fue el mejor en triple salto con una mejor marca personal de 15 metros y 28 centímetros cuando todavía no ha cumplido los 16 años. Segundo fue Sergio López, con 14.77 y tercero Joan Boubacar Guzmán con 14.30.

Tanto Mauro Seguín como Bruno Castro tienen las marcas mínimas de consideración para formar parte de la selección española que del 16 al 19 de julio compita en el Campeonato de Europa sub-18 que tendrá lugar en la localidad italiana de Rieti.