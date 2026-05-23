El chino Shingji Shi y la mexicana González ganan un renovado GP Cantones

La Marina aportó un entorno espectacular a la prueba Javier Alborés

Nueva ubicación, entre el Parrote y la Marina. Y nueva distancia, un medio maratón. El Gran Premio Cantones se reinventó para su edición número 39 sin perder su esencia y con los mejores marchadores del mundo que no fallaron a la cita. El chino Shengji Shi y la mexicana Alegna González escribieron sus nombres en el palmarés de la prueba en la que María Pérez, tercera, fue la única deportista española en subirse al podio entre la ovación del público coruñés, entregado a la campeona olímpica y del mundo.

Galería | El Gran Premio Cantones de marcha, en imágenes Más información

La carrera masculina fue la primera en disputarse. Pese a un intento de fuga del español Paul McGrath, el equipo chino impuso su poderío. Hasta seis atletas del país se pusieron al frente del grupo y fueron alternándose la cabeza. Shengji Shi dio un acelerón en la vuelta número 15 y solo se llevó a su estela a su compatriota Chenjie Li. Completó el podio asiático el japonés Keisuke Hara.

María Pérez ejerce de maestra de lujo por las calles de A Coruña Más información

Las mujeres tomaron la salida dos horas después, ya con menos calor. La gallega Antía Chamosa dio la cara en las primeras vueltas, pero el grupo la engulló. González fue la más fuerte con una sucesión de cambios de ritmo y ganó por delante de la italiana Sofia Fiorini, un valor al alza, y de la héroe local María Pérez.