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O Noso Deporte | Atletismo

María Pérez ejerce de maestra de lujo por las calles de A Coruña

La campeona olímpica ofreció una clase de marcha atlética para niños de la ciudad, que la siguieron intentando imitar sus movimientos

Esther Durán
22/05/2026 21:54
María Pérez se hace un selfie con los niños que acudieron a su materclass en los Jardines de Méndez Núñez
María Pérez se hace un 'selfie' con los niños que acudieron a su materclass en los Jardines de Méndez Núñez
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Por la mañana María Pérez salió a entrenar por el paseo marítimo compartiendo asfalto con los corredores populares que se asombraban al ver cómo les adelantaba a toda velocidad simplemente 'andando', con ese estilo tan particular, pero a la vez tan eficaz, de los marchadores. Y por la tarde ejerció de maestra para cerca de unos veinte niños de la ciudad que participaron en la materclass que impartió junto a Jacinto Garzón por los Jardines de Méndez Núñez y la Marina.

Los más pequeños, además de mirarla con asombro, siguieron todas sus instrucciones e intentaron imitar sus movimientos. Y, por supuesto, le pidieron muchas fotos y autógrafos. No todos los días se puede tener al lado a una campeona olímpica y del mundo y una de las atletas más reconocidas a nivel internacional no solo en su disciplina, la marcha, sino como deportista en general. El Gran Premio Cantones sigue siendo un lujo para la ciudad.

Recepción en el Ayuntamiento

La alcaldesa Inés Rey recibe en el Concello a algunas de las delegaciones participantes en el GP Cantones
La alcaldesa Inés Rey recibe en el Concello a algunas de las delegaciones participantes en el GP Cantones
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María Pérez también tuvo que sacar tiempo para acudir a la recepción oficial que el Ayuntamiento ofreció a las delegaciones participantes en la edición número 39 de una de las pruebas más prestigiosas del mundo, integrada en el World Race Walking Tour de World Athletics. El acto estuvo presidido por la alcaldesa Inés Rey, acompañada por el concejal de Deportes Manuel Vázquez y por el presidente de la Federación Gallega de Atletismo, Iván Sanmartín. También participaron numeroso atletas internaciones y representantes de las distintas delegaciones.

Durante su intervención, Inés Rey destacó "el orgullo que supone para la ciudad acoger una competición histórica que proyecta internacionalmente el nombre de A Coruña de la mano del deporte de élite" y también valoró "el trabajo organizativo y el compromiso de todas las personas y entidades implicadas para que el Gran Premio Cantones continúe siendo una referencia mundial de la marcha atlética".

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Manuel Vázquez, por su parte, subrayó "la enorme relevancia deportiva e internacional de una cita que cada año reúne en A Coruña a las mejores figuras mundiales" y "la apuesta decidida por el deporte de primer nivel impulsada en los últimos años por el Gobierno de Inés Rey que permite que A Coruña siga consolidándose como sede de grandes eventos internacionales". 

María Pérez agradeció la acogida de la ciudad, que vive con gran ambiente esta competición, mientras que el presidente de la Federación Gallega incidió en el prestigio internacional de una prueba que continúa reuniendo, generación tras generación, a las principales referencias mundiales.

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