La campeona olímpica María Pérez enseña sus trucos en A Coruña

María Pérez, en los Juegos Olímpicos de París 2024 Efe

María Pérez enseñará sus trucos en A Coruña. La campeona olímpica y del mundo, la mejor especialista de la marcha en la actualidad, dará junto al también olímpico Jacinto Garzón una masterclass este viernes en los Jardines de Méndez Núñez. La actividad, que servirá de antesala del Gran Premio Cantones que se celebra el sábado, tendrá lugar en el entorno de la estatua de Curros Enríquez a las 16.50 horas y estará abierta al público.

El objetivo es permitir que el público conozca de cerca la preparación, la técnica y la experiencia de dos referentes internacionales de la marcha atlética en un encuentro pensado especialmente para deportistas de base, clubes y aficionados al atletismo. Este viernes también será la recepción oficial a las delegaciones participantes en María Pita a las 13.00 horas.

Cartel internacional

A Coruña volverá a convertirse en el epicentro internacional de la marcha con la celebración de la edición número 39 del Gran Premio Internacional de Marcha Cantones-Trofeo Sergio Vázquez, una de las pruebas de referencia del calendario mundial e integrada en el World Race Walking Tour 2026. La principal novedad de este año es que abandona su escenario habitual para trasladarse a la Marina.

La campeona olímpica María Pérez redondea su palmarés en A Coruña con "los pelos de punta" Más información

La prueba contará con un cartel deportivo de máximo nivel, con atletas procedentes de más de una veintena de países. Destaca, además de la española María Pérez, gran figura internacional y ganadora del año pasado, el brasileño Caio Bonfim, que ya sabe lo que es ganar en A Coruña y que es el actual número dos del ranking mundial; el español Paul McGrath, una de las referencias emergentes; el ecuatoriano Brian Pintado y a nivel autonómico y local, los hermanos Chamosa, Antía y Daniel, y los coruñeses Icía Ares e Iván Morales.

Circuito en la Marina

La edición de este año contará nuevamente con un circuito homologado por World Athletics con un recorrido de 1.000 metros en la Marina los que los atletas tienen que dar veinte vueltas. A las 17.00 horas se da salida a la prueba masculina, a las 19.00 horas a la femenina y diez minutos después, a las 19.10, a la carrera de 10 kilómetros internacional por invitación. La organización habilitará distintas zonas técnicas y de servicio para atletas, medios y público a la largo del circuito, incluyendo área médica, zona mixta, avituallamientos, fisioterapia y zona VIP.

El Gran Premio Cantones, que se retransmitirá en directo por Teledeporte, se consolidó a lo largo de sus casi cuatro décadas como una de las competiciones más prestigiosas de la marcha atlética mundial. Por el circuito coruñés, que se despidió el año pasado, pasaron algunas de las mayores leyendas de esta disciplina como Robert Korzeniowski, Jefferson Pérez, Valentí Massana y Daniel Plaza e incluso se batió en 2015 un récord del mundo a cargo de la china Hong Liu.