Inés Papín y Antón Gómez se coronan en la Bajada de San Pedro de Visma

Inés Papín cruza la línea de meta de Visma Germán Barreiros

Tercera cita del circuito Coruña Corre y penúltima antes del parón veraniego. La bajada popular de San Pedro de Visma reunió a más de mil personas que decidieron tomar la línea de salida en las diversas categorías, a pesar de la lluvia mañanera que azotó la ciudad de A Coruña.

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Se trataba de una de las pruebas más exigentes de la temporada, con un inicio en una larga subida y tramos de cross mezclados con asfalto. La categoría absoluta recibió el pistoletazo de salida a las 10.00 horas y, 21 minutos y 44 segundos más tarde, Antón Gómez cruzó la línea de meta como primer clasificado. Se trata de la segunda victoria consecutiva de este atleta, que ya había impuesto en la anterior prueba, la de Matogrande y Xuxán. En la categoría masculina completaron el podio Abdelaziz Fatihi (21:56) y Daniel Fuentes (22:59).

En la categoría femenina, la victoria absoluta fue para la veterana Inés Papín, que completó el recorrido de algo más de seis kilómetros en un tiempo de 27 minutos y 51 segundos, aunque seguida de cerca por Vanessa Hervada (27:57) y Noelia Papín (28:08).

La próxima cita del circuito Coruña no tardará en llegar: será en el barrio de Os Rosales el domingo 31 de mayo.