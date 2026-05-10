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O Noso Deporte | Atletismo

Inés Papín y Antón Gómez se coronan en la Bajada de San Pedro de Visma

La tercera prueba del circuito Coruña Corre congregó a más de 1.000 personas a pesar de la lluvia a primera hora del día

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
10/05/2026 16:33
Más de mil personas se dieron cita en la tercera prueba del circuito
Inés Papín cruza la línea de meta de Visma
Germán Barreiros
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Tercera cita del circuito Coruña Corre y penúltima antes del parón veraniego. La bajada popular de San Pedro de Visma reunió a más de mil personas que decidieron tomar la línea de salida en las diversas categorías, a pesar de la lluvia mañanera que azotó la ciudad de A Coruña.

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La carrera popular de San Pedro de Visma, en imágenes

Más de mil personas se dieron cita en la tercera prueba del circuitoVer más imágenes

Se trataba de una de las pruebas más exigentes de la temporada, con un inicio en una larga subida y tramos de cross mezclados con asfalto. La categoría absoluta recibió el pistoletazo de salida a las 10.00 horas y, 21 minutos y 44 segundos más tarde, Antón Gómez cruzó la línea de meta como primer clasificado. Se trata de la segunda victoria consecutiva de este atleta, que ya había impuesto en la anterior prueba, la de Matogrande y Xuxán. En la categoría masculina completaron el podio Abdelaziz Fatihi (21:56) y Daniel Fuentes (22:59).

En la categoría femenina, la victoria absoluta fue para la veterana Inés Papín, que completó el recorrido de algo más de seis kilómetros en un tiempo de 27 minutos y 51 segundos, aunque seguida de cerca por Vanessa Hervada (27:57) y Noelia Papín (28:08).

La próxima cita del circuito Coruña no tardará en llegar: será en el barrio de Os Rosales el domingo 31 de mayo.

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