Regresa la Costa Ártabra más multitudinaria

Un corredor por el puente Pasaje en una edición anterior de la carrera Costa Ártabra Archivo DXT

La cuarta edición de la carrera Costa Ártabra se celebrará este domingo desde las 09:30 horas, consolidándose como una cita deportiva y solidaria de referencia en el calendario gallego. La prueba, con cerca de 2.000 inscritos en su edición más multitudinaria, une Oleiros y A Coruña en un recorrido pegado al mar.

Organizada por la Asociación CASCO, la carrera tiene un marcado carácter benéfico y busca dar visibilidad y financiación a sus programas de intervención social, especialmente aquellos centrados en la mejora de la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad.

La prueba, que nació con 500 participantes y ronda los 2.000 inscritos, destaca por su singular recorrido. La salida tendrá lugar en el Parque de las Trece Rosas (Oleiros) y la meta estará situada en O Parrote, tras recorrer el puente del Pasaje, la avenida del Ejército y los Cantones.