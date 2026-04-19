Regresa la Costa Ártabra más multitudinaria
Casi 2.000 corredores participan este domingo en la prueba con carácter benéfico que une Oleiros y A Coruña
La cuarta edición de la carrera Costa Ártabra se celebrará este domingo desde las 09:30 horas, consolidándose como una cita deportiva y solidaria de referencia en el calendario gallego. La prueba, con cerca de 2.000 inscritos en su edición más multitudinaria, une Oleiros y A Coruña en un recorrido pegado al mar.
Organizada por la Asociación CASCO, la carrera tiene un marcado carácter benéfico y busca dar visibilidad y financiación a sus programas de intervención social, especialmente aquellos centrados en la mejora de la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad.
La prueba, que nació con 500 participantes y ronda los 2.000 inscritos, destaca por su singular recorrido. La salida tendrá lugar en el Parque de las Trece Rosas (Oleiros) y la meta estará situada en O Parrote, tras recorrer el puente del Pasaje, la avenida del Ejército y los Cantones.