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Atletismo

Regresa la Costa Ártabra más multitudinaria

Casi 2.000 corredores participan este domingo en la prueba con carácter benéfico que une Oleiros y A Coruña

María Varela
María Varela
19/04/2026 00:43
Carrera Costa Artabra @Monica Arcay (30)
Un corredor por el puente Pasaje en una edición anterior de la carrera Costa Ártabra
Archivo DXT
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La cuarta edición de la carrera Costa Ártabra se celebrará este domingo desde las 09:30 horas, consolidándose como una cita deportiva y solidaria de referencia en el calendario gallego. La prueba, con cerca de 2.000 inscritos en su edición más multitudinaria, une Oleiros y A Coruña en un recorrido pegado al mar. 

Organizada por la Asociación CASCO, la carrera tiene un marcado carácter benéfico y busca dar visibilidad y financiación a sus programas de intervención social, especialmente aquellos centrados en la mejora de la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad. 

La prueba, que nació con 500 participantes y ronda los 2.000 inscritos, destaca por su singular recorrido. La salida tendrá lugar en el Parque de las Trece Rosas (Oleiros) y la meta estará situada en O Parrote, tras recorrer el puente del Pasaje, la avenida del Ejército y los Cantones. 

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