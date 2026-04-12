Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Atletismo

Antón Gómez y Noa Mirantes imponen su ley en Matogrande-Xuxán

La segunda cita del circuito Coruña Corre contó con más de dos mil inscritos entre todas las categorías

María Varela
María Varela
12/04/2026 20:37
Gran ambiente en una nueva prueba del circuito Coruña Corre
Noa Mirantes entra en meta como ganadora de la carrera de Matogrande-Xuxán
DANI PATIÑO
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Antón Gómez y Noa Mirantes fueron los ganadores de la carrera de Matogrande-Xuxán, segunda parada del año de Coruña Corre, el que recorre los barrios de la ciudad. En una mañana desapacible, con fría, viento y lluvia, más de dos mil corredores entre todas las categorías se dieron cita para continuar con un circuito que arrancó el mes pasado en la Torre de Hércules.

A los pies del faro milenario, de hecho, Mirantes ya había sido la mejor. En Matogrande-Xuxán repitió primer puesto con autoridad. Con un tiempo de 25 minutos y 43 segundos se impuso por casi dos minutos a Vanessa Hervada (27:26) y Noelia Papín (27:33), sus compañeras en el podio.

Gran ambiente en una nueva prueba del circuito Coruña Corre

Galería | Todas las imágenes de la carrera popular de Matogrande-Xuxán

Más información

Gómez, por su parte, mejoró su rendimiento del mes pasado, cuando había sido cuarto en la prueba inaugural. Esta vez ganó al completar los 6.700 metros del recorrido en 21 minutos y 54 segundos por delante de un clásico de las populares coruñesas como Abdelaziz Fatihi (22:11) y de Daniel Fuentes (22:30).

Imagen de la Carreira Costa Ártabra de 2025

La IV Costa Ártabra rendirá homenaje a Andrés Díaz

Más información

Las próximas citas de Coruña Corre serán ya en el mes de mayo: San Pedro de Visma (domingo 10) y Os Rosales (domingo 31). Después el circuito se despedirá hasta la vuelta del verano con otras tres pruebas: Vuelta a Oza (13 de septiembre), Ventorrillo (25 de octubre) y Novo Mesoiro (22 de noviembre).

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Gran ambiente en una nueva prueba del circuito Coruña Corre

Antón Gómez y Noa Mirantes imponen su ley en Matogrande-Xuxán
María Varela
Un atleta calienta en la zona de salida antes de la prueba de Matogrande-Xuxán de 2025

El Coruña Corre calienta motores de nuevo un mes después
Sergio Baltar
Imaxe dunha carreira do Circuíto de 2025

A Deputación da Coruña presenta un Circuíto 2026 con 36 carreiras
Esther Durán
Imagen de la Carreira Costa Ártabra de 2025

La IV Costa Ártabra rendirá homenaje a Andrés Díaz
Redacción