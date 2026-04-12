Antón Gómez y Noa Mirantes imponen su ley en Matogrande-Xuxán

Noa Mirantes entra en meta como ganadora de la carrera de Matogrande-Xuxán DANI PATIÑO

Antón Gómez y Noa Mirantes fueron los ganadores de la carrera de Matogrande-Xuxán, segunda parada del año de Coruña Corre, el que recorre los barrios de la ciudad. En una mañana desapacible, con fría, viento y lluvia, más de dos mil corredores entre todas las categorías se dieron cita para continuar con un circuito que arrancó el mes pasado en la Torre de Hércules.

A los pies del faro milenario, de hecho, Mirantes ya había sido la mejor. En Matogrande-Xuxán repitió primer puesto con autoridad. Con un tiempo de 25 minutos y 43 segundos se impuso por casi dos minutos a Vanessa Hervada (27:26) y Noelia Papín (27:33), sus compañeras en el podio.

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Gómez, por su parte, mejoró su rendimiento del mes pasado, cuando había sido cuarto en la prueba inaugural. Esta vez ganó al completar los 6.700 metros del recorrido en 21 minutos y 54 segundos por delante de un clásico de las populares coruñesas como Abdelaziz Fatihi (22:11) y de Daniel Fuentes (22:30).

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Las próximas citas de Coruña Corre serán ya en el mes de mayo: San Pedro de Visma (domingo 10) y Os Rosales (domingo 31). Después el circuito se despedirá hasta la vuelta del verano con otras tres pruebas: Vuelta a Oza (13 de septiembre), Ventorrillo (25 de octubre) y Novo Mesoiro (22 de noviembre).