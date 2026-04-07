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Carrera de Matogrande-Xuxán

El Coruña Corre calienta motores de nuevo un mes después

La carrera de Matogrande-Xuxán, segunda del calendario, que se disputa este domingo, cerró la inscripción con 1.629 deportistas

Sergio Baltar
07/04/2026 05:00
Un atleta calienta en la zona de salida antes de la prueba de Matogrande-Xuxán de 2025
Un atleta calienta en la zona de salida antes de la prueba de Matogrande-Xuxán de 2025
Javier Alborés
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Un mes después de inicio, con la carrera nocturna en el entorno de la Torre de Hércules, el circuito municipal Coruña Corre 2026 regresa este domingo, con la celebración de la décima edición de la prueba de Matogrande-Xuxán, que cerró su inscripción con 1.629 deportistas, algo menos de la mitad que la prueba inaugural. 

La salida de la carrera absoluta (años 2008 y anteriores) se dará a las 10.00 horas. La competición concluirá con la prueba de la categoría peques, cuyo pistoletazo inaugural sonará a las 13.00 horas. Entre medias de los más grandes y los más precoces saltarán al asfalto los sub-18 (11.45 horas), los sub-16 (12.00), los sub-14 (12.15), los sub-12 (12.30) y los sub-10 (12.45). 

El Concello de A Coruña incorpora en esta edición un nuevo tramo por el Sector 7 Recinto Ferial, que se integra en el recorrido de la carrera por su continuidad geográfica y su integración con el entorno del nuevo barrio de Xuxán, Matogrande y el campus de la Universidade da Coruña. 

El circuito de la categoría mantiene un recorrido de unos 6,5 kilómetros, mientras que las categorías básicas contarán con distancias adaptados a las diferentes edades, que oscilan entre los 150 metros de los peques y los 2.500 de los sub-18 y los sub-16. 

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La incorporación del Recinto Ferial permite ampliar y enriquecer el recorrido en un espacio que ya ha acogido actividades deportivas municipales, como las sesiones de yoga incluidas en el programa Coruña en forma desde el año pasado, reforzando así el uso deportivo y ciudadano de esta zona en desarrollo. 

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, destaca que “esta edición representa un paso más en la evolución de la carrera, con un recorrido más completo y conectado con la realidad urbana de la ciudad”. 

En este sentido, Vázquez puntualizó que “seguimos trabajando para mejorar progresivamente los eventos del circuito de Coruña Corre, adaptándolos al crecimiento de los barrios e incorporando nuevos espacios que ya forman parte del día a día de los vecinos”, concluyó el concejal respecto a un circuito con un calendario de siete eventos. 

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