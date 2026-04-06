La IV Costa Ártabra rendirá homenaje a Andrés Díaz

Imagen de la Carreira Costa Ártabra de 2025 Quintana

La IV Carrera Costa Ártabra, se celebrará el próximo 19 de abril, entre Oleiros y A Coruña, entra en su cuenta atrás. Es un evento benéfico organizado por la Asociación Casco, para visibilizar e intentar financiar su programa de calidad de vida a través de un deporte inclusivo y que se complementa con un programa médico-social-deportivo que se realizará durante el año y en el que se implica a la unidad de VIH del CHUAC.

A través de un programa transversal se busca mejorar la calidad de vida de los usuarios y potenciar el deporte como instrumento preventivo, especialmente en colectivos vulnerables, sin olvidar a la población general, estableciendo en meta la unidad móvil preventiva perteneciente al programa VIHXiamóvil.

El precio de inscripción para la carrera 10K es de 17 euros hasta el 8 de abril y de 20 entre los días 9 y 15. Se puede formalizar a través Federación Gallega de Atletismo, en https://www.carreirasgalegas.com/events/ii-edicin-10k-costa-rtabra/L6lZDB91.

La recogida de dorsales será en El Corte Inglés de Cuatro Caminos. Existe la opción de dorsal solidario. Más información en instagram.com/costaartabracarrera/ y en costaartabra.com. También hay la opción de apuntarse como voluntario a través de estas direcciones de correo electrónico: comicasco@gmail.com o costaartabra@costaartabra.

Habrá buses lanzadera desde A Coruña, servicio de guardería, bonificación para familias numerosas y personas con discapacidad. Se entregará con el dorsal una camiseta, bolsa del corredor, servicio de fisioterapia en meta, trofeo para los tres primeros puestos por categoría (femenino, masculino) y premio a los ganadores absolutos.

La carrera rendirá homenaje al olímpico coruñés Andrés Díaz, figura destacada del atletismo nacional. Su reconocimiento tendrá lugar durante la presentación, en el INEF, donde además será incorporado al aula olímpica, un espacio de referencia que pone en valor la historia y el legado de deportistas de alto nivel vinculados al centro.