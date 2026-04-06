A Deputación da Coruña presenta un Circuíto 2026 con 36 carreiras
O evento chegará á zona metropolitana de A Coruña o 15 de agosto, data de celebración da XXXIII Carreira Popular Concello de Cambre
A Deputación da Coruña publicou este luns no Boletín Oficial da Provincia a relación de probas que integran o XII Circuíto de Carreiras, unha iniciativa consolidada que volverá levar o atletismo popular a 36 concellos da provincia ao longo de 2026 e que o pasado ano reuniu a arredor de 18.000 atletas de todas as idades.
As probas desta edición comezaron a pasada fin de semana coa celebración da Carreira Popular Pascua de Padrón, unha das probas máis consolidadas do calendario.
O circuíto estará composto por 36 carreiras que incluirán probas de distintas distancias, adaptadas a diversos niveis de participación. A seguinte será, o 12 de abril, a Carreira Popular Concello de Vimianzo.
O deputado de Deportes, Antonio Leira, destacou “a boa acollida que ten cada ano o circuíto e o traballo conxunto entre a Deputación, os concellos e a Federación Galega de Atletismo para garantir probas ben organizadas e abertas a todo tipo de participantes”.