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O Noso Deporte | Atletismo

Yago García y Noa Mirantes abren Coruña Corre con victoria a los pies de la Torre de Hércules

Unos 3.500 corredores entre todas las categorías se dieron cita en la primera prueba del circuito, que seguirá el próximo mes en Matogrande-Xuxán

Esther Durán
14/03/2026 23:46
Carrera de la Torre (3)
Podio masculino de la Carrera de la Torre, primera cita del circuito Coruña Corre
Quintana
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Yago García y Noa Mirantes abrieron el capítulo de ganadores de Coruña Corre de 2026 en la carrera de la Torre de Hércules. Llegar hasta el pie del faro milenario es uno de los grandes atractivos de la ya tradicional primera prueba del circuito, además de que es la única nocturna. La luz de la Torre, teñida de violeta para conmemorar el 8M, el Día Internacional de la Mujer, guió a los cerca de 3.500 inscritos entre todas las categorías.

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Cientos de niños y niñas participaron en la XIV Carrera de la TorreVer más imágenes

La prueba grande, de unos 7.000 metros, es tan bonita como dura. Sobre todo los kilómetros finales, todo cuesta arriba. Las piernas de Yago García fueron las más fuertes, para ganar con un tiempo de veinte minutos y 30 segundos, medio minuto más rápido que su más inmediato perseguidor, Jorge Sieira (21:00), que se impuso en el esprint por la segunda posición a Jan Skarban (21:01).

Carrera de la Torre (6)
Podio femenino de la carrera de la Torre de Hércules, primera cita del Coruña Corre
Quintana

Entre las mujeres la victoria de Noa Mirantes también fue clara. Llegó a meta en 24 minutos y 6 segundos por delante de Sara López (24:31) e Inés Papín (25:57). La participación femenina fue por primera vez casi a la par que la masculina, con un 47%. Contribuyó la caminata que formó parte de los actos del Concello coruñés por el 8M.

Mujeres que practican crossfit en el Ártabros.

Más seguras, más rápidas, más fuertes

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Antes tuvieron lugar las carreras de los más pequeños, en los que también va creciendo la participación, haciendo del circuito una de las actividades más populares para disfrutar en familia. La próxima cita será ya el 12 de abril con visita a los barrios de Matogrande y Xuxán. Después quedarán otras cinco carreras: San Pedro de Visma, Os Rosales, Volta a Oza, Ventorrillo y Novo Mesoiro.

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