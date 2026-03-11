Oro nacional máster de Iván Morales en medio maratón de marcha
Icía Ares fue cuarta absoluta en la Copa Nacional y Paula Morales, plata en sub-14
Iván Morales, del Marineda Atlético, se proclamó el pasado fin de semana en Cieza campeón de España de medio maratón de marcha en la categoría máster de más de 40 a 45 años.
El corredor catalán, que lleva más de dos décadas asentado en la ciudad, realizó un tiempo de 1 hora, 42 minutos y 24 segundos, récord de los campeonatos y plusmarca autonómica, y se impuso por un margen de casi 25 minutos al segundo y al tercer clasificados, David Cervello (2h07:05) y Fernando Zamora (2h07:47) respectivamente.
Un día antes, en Antequera (Málaga), Morales ya había sumado otro oro en la prueba de 3.000 metros en la categoría M45 en el Campeonato de España de short track.
En el Gran Premio Nacional que se diputó paralelamente, Icía Ares fue cuarta absoluta y sub-20 en 10 kilómetros y Paula Morales, plata sub-14 sobre una distancia de 3 kilómetros.