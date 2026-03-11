Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Deporte | Atletismo

Oro nacional máster de Iván Morales en medio maratón de marcha

Icía Ares fue cuarta absoluta en la Copa Nacional y Paula Morales, plata en sub-14

María Varela
María Varela
11/03/2026 16:54
Iván Morales, campeón de España máster de medio maratón de marcha
Iván Morales, campeón de España máster de medio maratón de marcha
Cedida
Iván Morales, del Marineda Atlético, se proclamó el pasado fin de semana en Cieza campeón de España de medio maratón de marcha en la categoría máster de más de 40 a 45 años. 

Triple oro para Iván Morales en el Campeonato del Mundo máster

El corredor catalán, que lleva más de dos décadas asentado en la ciudad, realizó un tiempo de 1 hora, 42 minutos y 24 segundos, récord de los campeonatos y plusmarca autonómica, y se impuso por un margen de casi 25 minutos al segundo y al tercer clasificados, David Cervello (2h07:05) y Fernando Zamora (2h07:47) respectivamente. 

Un día antes, en Antequera (Málaga), Morales ya había sumado otro oro en la prueba de 3.000 metros en la categoría M45 en el Campeonato de España de short track.

Icía Ares reclama su sitio en el Olimpo de la marcha

En el Gran Premio Nacional que se diputó paralelamente, Icía Ares fue cuarta absoluta y sub-20 en 10 kilómetros y Paula Morales, plata sub-14 sobre una distancia de 3 kilómetros.

