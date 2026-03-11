Oro nacional máster de Iván Morales en medio maratón de marcha

Iván Morales, campeón de España máster de medio maratón de marcha Cedida

Iván Morales, del Marineda Atlético, se proclamó el pasado fin de semana en Cieza campeón de España de medio maratón de marcha en la categoría máster de más de 40 a 45 años.

Triple oro para Iván Morales en el Campeonato del Mundo máster Más información

El corredor catalán, que lleva más de dos décadas asentado en la ciudad, realizó un tiempo de 1 hora, 42 minutos y 24 segundos, récord de los campeonatos y plusmarca autonómica, y se impuso por un margen de casi 25 minutos al segundo y al tercer clasificados, David Cervello (2h07:05) y Fernando Zamora (2h07:47) respectivamente.

Un día antes, en Antequera (Málaga), Morales ya había sumado otro oro en la prueba de 3.000 metros en la categoría M45 en el Campeonato de España de short track.

Icía Ares reclama su sitio en el Olimpo de la marcha Más información

En el Gran Premio Nacional que se diputó paralelamente, Icía Ares fue cuarta absoluta y sub-20 en 10 kilómetros y Paula Morales, plata sub-14 sobre una distancia de 3 kilómetros.