Meshack Kipkurgat bate el récord del medio maratón de A Coruña

Meshack Kipkurgat cruza la meta de la C21 2026 Carlota Blanco

La edición número 28 del medio maratón de A Coruña fue todo un éxito. Tanto, que el récord de la prueba masculina tiene un nuevo dominador: Meshack Kipkurgat. El atleta keniano llegó a meta en un tiempo de 01:01.10 para batir la mejor marca de la historia de la carrera herculina por 28 segundos. Pocos segundos pasaban de las 10.30 horas cuando Kipkurgat cruzó la línea de meta, seguido por los españoles Carlos Mayo (01:02.43) y Jesús Ramos (01:03.11).

En la categoría femenina no se batió el récord de la C21, pero se impuso la corredora venezolana Edymar Brea con un tiempo de 01:13.55. Menos de medio minuto más tarde entró en la meta de María Pita la gallega Ester Navarrete (01:14.18). El tercer cajón del podio lo ocupó la también gallega Sandra González, que paró el crono en 01:17.38. La atleta de la Escola Atlética Lucense fue una de las sorpresas de la mañana, ya que a sus 18 años debutaba en un medio maratón y consiguió batir el récord de España sub-20 con su marca.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el concejal de Deportes, Manuel Vázquez, fueron los encargados de entregar las medallas de finisher (inspirada en el edificio del concello) y de vencedores a los más rápidos de ambas categorías. “Dëronse as mellores condicións para que A Coruña disfrutase ao máximo desta xornada de deporte ao aire libre. E iso foi posible tamén grazas aos servizos de organización, tanto do persoal municipal como das entidades, clubes colaboradores e persoal voluntario. Cómpre agradecer sempre o seu traballo e implicación porque todas e todos son fundamentais para asistir e axudar ás persoas participantes e ao conxunto da cidadanía en citas multitudinarias coma esta”, afirmó la regidora local.

Edymar Brea cruza la meta de la C21 2026 Carlota Blanco

De los tres mil inscritos en el medio maratón, alrededor de 2.600 consiguieron finalizar los 21.097 metros que compusieron la prueba, que recorrió buena parte de la ciudad entre el centro de la ciudad, Cuatro Caminos, terrenos portuarios y Paseo Marítimo para terminar en la plaza de María Pita.

De manera paralela y con una salida cinco minutos más tarde que su hermana mayor se disputó una prueba de cinco kilómetros. En categoría femenina, Antía Castro se hizo con la victoria en un tiempo de 16 minutos y 14 segundos, seguida muy de cerca por la asturiana Paula Herrero (16:16) y la coruñesa Noa Mirantes (17:50). En la categoría masculina se impuso el oleirense Adrián Sancho con un crono de 14 minutos y 52 segundos. Le siguieron el checo Jan Skarban (15:04) y el carballés Alejandro Pardo (15:06).