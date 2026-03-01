Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Atletismo

Meshack Kipkurgat bate el récord del medio maratón de A Coruña

La atleta venezolana Edymar Brea se impuso en la categoría femenina

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
01/03/2026 17:40
Meshack Kipkurgat cruza la meta de la C21 2026
Meshack Kipkurgat cruza la meta de la C21 2026
Carlota Blanco
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La edición número 28 del medio maratón de A Coruña fue todo un éxito. Tanto, que el récord de la prueba masculina tiene un nuevo dominador: Meshack Kipkurgat. El atleta keniano llegó a meta en un tiempo de 01:01.10 para batir la mejor marca de la historia de la carrera herculina por 28 segundos. Pocos segundos pasaban de las 10.30 horas cuando Kipkurgat cruzó la línea de meta, seguido por los españoles Carlos Mayo (01:02.43) y Jesús Ramos (01:03.11).

Galería

Galería | Todas las imágenes del Coruña21 y la carrera 5K de este domingo

Miles de participantes formaron parte del Medio Maratón y la carrera 5K este domingo en la ciudad herculinaVer más imágenes

En la categoría femenina no se batió el récord de la C21, pero se impuso la corredora venezolana Edymar Brea con un tiempo de 01:13.55. Menos de medio minuto más tarde entró en la meta de María Pita la gallega Ester Navarrete (01:14.18). El tercer cajón del podio lo ocupó la también gallega Sandra González, que paró el crono en 01:17.38. La atleta de la Escola Atlética Lucense fue una de las sorpresas de la mañana, ya que a sus 18 años debutaba en un medio maratón y consiguió batir el récord de España sub-20 con su marca.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el concejal de Deportes, Manuel Vázquez, fueron los encargados de entregar las medallas de finisher (inspirada en el edificio del concello) y de vencedores a los más rápidos de ambas categorías. “Dëronse as mellores condicións para que A Coruña disfrutase ao máximo desta xornada de deporte ao aire libre. E iso foi posible tamén grazas aos servizos de organización, tanto do persoal municipal como das entidades, clubes colaboradores e persoal voluntario. Cómpre agradecer sempre o seu traballo e implicación porque todas e todos son fundamentais para asistir e axudar ás persoas participantes e ao conxunto da cidadanía en citas multitudinarias coma esta”, afirmó la regidora local.

Edymar Brea cruza la meta de la C21 2026
Edymar Brea cruza la meta de la C21 2026
Carlota Blanco

De los tres mil inscritos en el medio maratón, alrededor de 2.600 consiguieron finalizar los 21.097 metros que compusieron la prueba, que recorrió buena parte de la ciudad entre el centro de la ciudad, Cuatro Caminos, terrenos portuarios y Paseo Marítimo para terminar en la plaza de María Pita.

De manera paralela y con una salida cinco minutos más tarde que su hermana mayor se disputó una prueba de cinco kilómetros. En categoría femenina, Antía Castro se hizo con la victoria en un tiempo de 16 minutos y 14 segundos, seguida muy de cerca por la asturiana Paula Herrero (16:16) y la coruñesa Noa Mirantes (17:50). En la categoría masculina se impuso el oleirense Adrián Sancho con un crono de 14 minutos y 52 segundos. Le siguieron el checo Jan Skarban (15:04) y el carballés Alejandro Pardo (15:06).

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Meshack Kipkurgat cruza la meta de la C21 2026

Meshack Kipkurgat bate el récord del medio maratón de A Coruña
Raúl Ameneiro
Edición de 2023 de la C21

Todo listo para un medio maratón 2026 de récord
Raúl Ameneiro
La Torre de Hércules fue testigo de este arranque del Circuito Coruña Corre @Quintana (52)

La Torre de Hércules volverá a dar el pistoletazo de salida a Coruña Corre
Raúl Ameneiro
Media maratón C21 2025

El medio maratón bate su récord de inscritos
Raúl Ameneiro