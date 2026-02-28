Todo listo para un medio maratón 2026 de récord

Edición de 2023 de la C21 Patricia G. Fraga

Se acabó el tiempo para entrenar. Esta tarde es tiempo de descanso, una especie de jornada de reflexión antes del gran momento: el pistoletazo de salida de mañana. A las 9.30 horas dará comienzo la edición número 18 del medio maratón de A Coruña C21 con una participación de récord de 3.000 personas.

Tres mil personas que buscarán sus límites y superarse a sí mismas durante 21.097 metros de carrera por las calles de la ciudad herculina. De manera paralela y con una salida ligeramente más tardía se disputará una prueba de menor recorrido (cinco kilómetros), con otros dos mil participantes para sumar un total de cinco mil durante toda la jornada.

La carrera saldrá una vez más del Parrote y discurrirá por la avenida de la Marina, Cantón Grande, Cantón Pequeño, plaza de Mina, Sánchez Bregua, plaza de Ourense, avenida Linares Rivas, avenida Primo de Rivera, plaza de la Palloza, avenida del Ejército, Ramón y Cajal, Pérez Ardá y Salvador de Madariaga, donde se llevará a cabo el primer cambio de sentido de la prueba.

Los corredores repetirán recorrido en sentido opuesto hasta llegar a Ramón y Cajal, donde enlazarán con Alcalde Marchesi, rotonda de la Gaiteira, Posse y el lateral de la avenida del Ejército para acceder a terrenos portuarios, desde donde se continuará hacia la rotonda de San Diego y la carretera del Peirao Este en un tramo de ida y vuelta antes de regresar hacia el centro urbano desde la rotonda interior del puerto.

Los participantes volverán a Linares Rivas, plaza de Ourense, Sánchez Bregua y plaza de Mina, en esta ocasión para tomar dirección Juana de Vega y San Andrés. Deberán continuar por la calle Alta y Pedro Barrié de la Maza, pasando por la rotonda de las Catalinas, avenida de Buenos Aires y Manuel Murguía hasta la rotonda de Esclavas, donde darán la vuelta.

Una vez alcanzada la zona del Matadero por el paseo marítimo, se avanzará hasta el acuario y se regresará por avenida Pedro Barrié de la Maza, calle Sol, San Andrés y rúa Nova, antes de atravesar de nuevo el Cantón Grande, la avenida de la Marina y Puerta Real para llegar a la meta en María Pita. Puedes consultar las afectaciones al tráfico en este enlace.