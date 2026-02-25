La Torre de Hércules volverá a dar el pistoletazo de salida a Coruña Corre

Coruña Corre Torre de Hércules 2025 Quintana

Ya ha empezado de manera oficial la cuenta atrás para una nueva edición del circuito de carreras populares Coruña Corre. Un evento que promueve un estilo de vida activo a través de varias carreras por los distintos barrios de la ciudad a lo largo de todo el año. En esta edición de 2026 el pistoletazo de salida al circuito lo volverá a dar, como ya empieza a ser tradicional, la carrera de la Torre de Hércules, que se celebrará el sábado 14 de marzo. La salida se dará desde la estatua de Breogán hacia el barrio de Adormideras para terminar en lo más alto de la subida al faro romano.

El medio maratón de A Coruña llega a los 3.000 participantes Más información

La de la Torre será tan solo la primera de las paradas que tendrá el circuito, que repite número y localización del resto de carreras con respecto a la última edición de 2025. Un mes más tarde de la primera prueba, el 12 de abril, se celebrará la segunda de manera conjunta entre los barrios de Matogrande y Xuxán. En mayo habrá doble cita, con San Pedro de Visma el día 10 y Os Rosales el 31. Tras esta carrera, el circuito sufrirá su habitual parón veraniego y no se retomará hasta el 13 de septiembre con la Volta a Oza. En octubre tendrá lugar la carrera del Ventorrillo y Novo Mesoiro será de nuevo el barrio encargado de poner el broche final el día 22 de noviembre.

Un total de siete carreras populares de alrededor de seis kilómetros de distancia cada una a las que todas aquellas personas interesadas en participar se podrán apuntar de manera individual o al conjunto del circuito. Por el momento, el Concello no ha desvelado las fechas ni los métodos de inscripción, aunque han afirmado que se hará “nos vindeiros días”.

Mapa Coruña Corre Google Maps/DXT

Gala

El pasado viernes se celebró la gala correspondiente al circuito de 2025, que supuso la edición número doce de Coruña Corre. El acto tuvo lugar en el auditorio del Centro Sociocultural Ágora con la asistencia de una buena cantidad de los deportistas participantes durante el pasado año 2025. “Unha edición de récord”, expuso durante la gala la alcaldesa, Inés Rey, ya que se batió el máximo histórico de inscripciones en el circuito con más de 19.400 personas.

“Nada de isto é casualidade. É froito dun traballo de continuidade que, desde hai tempo, implica os servizos municipais, as entidades e o persoal voluntario, fundamentais na organización e dinamización das carreiras populares, que cada ano se afianzan como un atractivo engadido no calendario de eventos da nosa cidade”, afirmó la regidora.

El evento, que estuvo conducido por Xalo Maira, hizo hincapié en la diversidad, heterogeneidad e internacionalidad del circuito, que este 2026 estrena lema: ‘Na Coruña corremos todas e todos’. El Ágora acogió también la entrega de los premios correspondientes a la última edición del circuito Coruña Corre 2025.

Gala Coruña Corre Patricia G. Fraga

Antes de que regrese Coruña Corre a las calles de la ciudad se disputará otra de las pruebas clásicas de la urbe como es el medio maratón, que tendrá lugar durante la mañana de este domingo. La salida se dará a las 9.30 horas en el paseo del Parrote y la meta estará, como novedad de esta edición, en la plaza de María Pita. La C21 ha batido su récord de inscripciones alcanzando un total de 3.000 personas confirmadas para la prueba.

Además del medio maratón se disputará también una carrera complementaria bastante más corta, de cinco kilómetros, que también ha agotado sus 2.000 dorsales disponibles. Esto implica que, sumando los corredores y corredoras de ambas pruebas, serán 5.000 los que copen las calles de A Coruña durante la mañana de este domingo.

Una nueva fiesta del atletismo popular en la ciudad, que cada vez cuenta con más adeptos y así lo demuestran los datos de participación de cada carrera que se organiza en Coruña. Desde la C21 hasta la San Silvestre, pasando por el circuito Coruña Corre o la carrera solidaria Leyma 5K, todas baten récords.