El medio maratón bate su récord de inscritos

Ya no queda casi nada para que A Coruña vuelva a acoger su tradicional medio maratón, conocido popularmente como C21. El próximo 1 de marzo miles de corredores se echarán a las calles de la ciudad para recorrer 21 kilómetros y 97 metros de los que se compondrá la prueba.

La carrera ha batido, con un mes de antelación, su récord histórico de participación tras haber agotado los 2.500 dorsales que la organización había sacado a la venta. El anterior tope de personas inscritas se había establecido hace once años, en la edición de 2015. “Este crecemento responde ao obxectivo claro indicado pola nosa alcaldesa á Concellaría de Deportes de impulsar as probas deportivas da cidade e situalas como referentes a nivel nacional, tanto polo seu nivel organizativo como pola experiencia que ofrece a cidade ás persoas participantes”, afirmó Manuel Vázquez, concejal de Deportes de la ciudad sobre el récord de participación.

A pesar de que los dorsales para el medio maratón de A Coruña 2026 están, en principio, agotados, desde la organización se ha habilitado una lista de espera para que, en caso de que se amplíe el número de participantes, aquellas personas inscritas en la lista puedan optar a un dorsal de cara a la carrera del 1 de marzo. Para la prueba de 5 kilómetros que se disputará de manera paralela a la C21 todavía quedan vacantes y en estos momentos cuenta con más de 1.450 personas inscritas, haciendo un total que supera las 4.000 sumando el evento en su conjunto. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 22 de febrero a través de la página web de Carreiras Galegas.

Medalla y recorrido

La gran novedad de esta edición del medio maratón de A Coruña estará en la línea de meta, la cual se traslada hasta la icónica plaza de María Pita. Precisamente el edificio del ayuntamiento será la imagen que aparecerá representada en la medalla que se colgarán del cuello todos aquellos corredores y corredoras que lleguen hasta la céntrica plaza tras haber completado los más de 21 kilómetros del recorrido. El Concello desveló este fin de semana el diseño de la medalla de esta edición, el cual ha despertado opiniones bastante positivas entre los participantes del evento.

La carrera, que tendrá lugar el 1 de marzo, saldrá una vez más de la avenida de Montoto y discurrirá por la avenida de la Marina, Cantón Grande, Cantón Pequeño, plaza de Mina, Sánchez Bregua, plaza de Ourense, avenida Linares Rivas, avenida Primo de Rivera, plaza de la Palloza, avenida del Ejército, Ramón y Cajal, Pérez Ardá y Salvador de Madariaga, donde se llevará a cabo el primer cambio de sentido de la prueba.

Los corredores repetirán recorrido en sentido opuesto hasta llegar a Ramón y Cajal, donde enlazarán con Alcalde Marchesi, rotonda de la Gaiteira, Posse y el lateral de la avenida del Ejército para acceder a terrenos portuarios, desde donde se continuará hacia la rotonda de San Diego y la carretera del Peirao Este en un tramo de ida y vuelta antes de regresar hacia el centro urbano desde la rotonda interior del puerto.

Los participantes volverán a Linares Rivas, plaza de Ourense, Sánchez Bregua y plaza de Mina, en esta ocasión para tomar dirección Juana de Vega y San Andrés. Deberán continuar por la calle Alta y Pedro Barrié de la Maza, pasando por la rotonda de las Catalinas, avenida de Buenos Aires y Manuel Murguía hasta la rotonda de Esclavas, donde darán la vuelta.

Una vez alcanzada la zona del Matadero por el paseo marítimo, se avanzará hasta el acuario y se regresará por avenida Pedro Barrié de la Maza, calle Sol, San Andrés y rúa Nova, antes de atravesar de nuevo el Cantón Grande, la avenida de la Marina y Puerta Real para llegar a la meta en María Pita.